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П'яний чиновник збив на смерть людину на Хмельниччині – ДБР

Четвер, 3 грудня 2020, 14:47
П'яний чиновник збив на смерть людину на Хмельниччині – ДБР

Начальник пожежно-рятувального поста управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Хмельницької області, їдучи на автомобілі, збив на смерть пішохода, який йшов узбіччям.

Джерело: сайт Державного бюро розслідувань

Деталі: За попередньою інформацією, подія сталася 2 грудня близько 17:00 біля смт Білогір’я Хмельницької області.

Перебуваючи за кермом власного автомобіля Fiat, посадовець ДСНС не впорався із керуванням та наїхав на 54-річного пішохода, який йшов узбіччям неосвітленої ділянки дороги.

У результаті ДТП чоловік помер на місці події. Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – драгер показав 2,18 проміле.

Службову особу затримано. Наразі тривають слідчі дії.

 

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.

Чиновнику загрожує від 3 до 8 років в'язниці.

 

Українська правда

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Теми: ДТПДСНСХмельниччина
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