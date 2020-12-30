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Микитася шукали, а він прийшов у суд

Середа, 30 грудня 2020, 16:01
Микитася шукали, а він прийшов у суд

Шевченківський райсуд Києва о 17:00 продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Максиму Микитасю, він з'явився до суду.  

Джерело: сайт Національної поліції, трансляція судового засідання на каналі Судова влада України, "Суспільне"

Деталі: Спершу Шевченківський райсуд Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу Максиму Микитасю із 14:00 на 17:30, а поліція не могла перевірити його перебування вдома.

Вже о 17:23 суддя ухвалила дати новим захисникам Микитася 2 години на ознайомлення з матеріалами справи – і оголосила нову перерву до 19:23. Адвокати просили час до 2 січня.

Адвокат Максима Микитася Артур Габрієлян заявив журналістам, що Микитась не прибув вчасно, тому що "дізнався про судове засідання о 13:30 з чимось".

Правоохоронці повідомляли раніше, що не змогли зв’язатися із підозрюваним телефоном, оскільки мобільний номер, який він надав для співпраці зі слідством, не відповідає. 

Двоє захисників, які представляли інтереси Микитася під час обшуків та при оголошенні підозри, допомогти в його пошуках не змогли: один із них повідомив, що більше не представляє інтереси фігуранта справи, а інший на телефонні дзвінки не відповідав.

Поліцейські в середу вдень прибули до місця проживання фігуранта, однак, за словами дружини, підозрюваного вдома не було. Перевірити цю інформацію правоохоронці не могли, адже підстав для примусової перевірки помешкання у них немає.

Згідно з офіційними даними щодо місцезнаходження електронного браслета, який було застосовано до фігуранта на термін домашнього арешту, його координати відповідають місцю проживання підозрюваного, що свідчить про його ухилення від отримання повістки суду для прибуття на розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу.

Передісторія: 

  • Із 2 грудня Максим Микитась перебуває під домашнім арештом.
  • 29 грудня Національна поліція повідомила, що Микитась замовив викрадення людини у Києві 8 грудня. Йому оголосили нову підозру.
  • З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася. 
  • Микитась отримав підозру від НАБУ у жовтні 2019 року. 20 січня 2020 року його зняли з рейсу при спробі вильоту з України.
  • Антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників нинішній заступник керівника Офісу президента Олег Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ. 

УП, оновлено

"Українська правда" в Threads

Теми: Микитасьсудполіція
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