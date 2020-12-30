Микитася искали, а он пришел в суд
Шевченковский райсуд Киева в 17:00 продолжил заседание по избранию меры пресечения Максиму Микитасю, он явился в суд.
Источник: сайт Национальной полиции, трансляция судебного заседания на канале Судебная власть Украины, "Суспільне"
Детали: Сначала Шевченковский райсуд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения Максиму Микитасю с 14:00 на 17:30, а полиция не могла проверить его пребывания дома.
Уже в 17:23 судья постановила дать новым защитникам Микитася 2 часа на ознакомление с материалами дела – и объявила новый перерыв до 19:23. Адвокаты просили время до 2 января.
Адвокат Максима Микитася Артур Габриелян заявил журналыстам, что Микитась не прибыл вовремя, потому что "узнал о судебном заседании в 13:30 с чем-то".
Правоохранители сообщали ранее, что не смогли связаться с подозреваемым по телефону, поскольку мобильный номер, который он предоставил для сотрудничества со следствием, не отвечает.
Двое защитников, представлявших интересы Микитася во время обысков и при объявлении подозрения, помочь в его поисках не смогли: один из них сообщил, что больше не представляет интересы фигуранта дела, а другой на телефонные звонки не отвечал.
Полицейские в среду днем прибыли к месту жительства фигуранта, однако, по словам жены, подозреваемого дома не было. Проверить эту информацию правоохранители не могли, так как оснований для принудительной проверки помещения у них нет.
По официальным данным о местонахождении электронного браслета, который был применен к фигуранту на срок домашнего ареста, его координаты соответствуют месту жительства подозреваемого, что свидетельствует о его уклонения от получения повестки суда для прибытия на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения.
Предыстория:
- Со 2 декабря Максим Микитась находится под домашним арестом.
- 29 декабря Национальная полиция сообщила, что Микитась заказал похищение человека в Киеве 8 декабря. Ему объявили новое подозрение.
- С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.
- Микитась получил подозрение от НАБУ в октябре 2019 года. 20 января 2020 года его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.
- Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков нынешний заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.