Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Латвії пройшли обшуки через можливе порушення санкцій ЄС, пов'язаних з Україною

П'ятниця, 4 грудня 2020, 11:56

Служба державної безпеки Латвії (VDD) провела санкціоновані судом процесуальні дії щодо семи осіб в Ризі та її околицях у зв'язку з підозрами в порушенні міжнародних санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті спецслужби.

Процесуальні дії проводилися в рамках кримінальної справи, порушеної 16 січня 2020 року відповідно до частини першої статті 84 Кримінального закону (за порушення санкцій, накладених Організацією Об'єднаних Націй, Європейським союзом та іншими міжнародними організаціями, або національних санкцій, накладених Латвійською Республікою).

"Інформація, отримана в ході розслідування, викликає підозри про передачу економічних ресурсів особі, яка підпадає під санкції Євросоюзу за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України", - йдеться в заяві.

Зазначається, що під час процесуальних дій служба отримала великий обсяг інформації, в тому числі носії даних і документи. До осіб застосовані запобіжні заходи, не пов'язані з позбавленням волі, але не уточнюється які саме.

Служба також заявила, що утримується від подальших коментарів на час розслідування.

Теми: Латвіясанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 4 грудня: ФСБ і "обстріли на кордоні", ймовірний локдаун у січні

Під час ймовірного локдауну кордони для українців будуть відкритими – Зеленський

У справі Микитася сплив "мільйонний хабар Гройсману", в експрем'єра заперечують

Екскомандир "Беркуту", якого обвинувачували у злочинах проти Майдану, поновився на посаді в МВС

Рада повернула покарання за брехню в декларації, але без в'язниці

інфографікаСоціологи порівняли ставлення українців до Степанова, Супрун та інших медиків

Усі новини...
Латвія
Латвія запроваджує режим НС через коронавірус
У Латвії радіо оштрафували через інтерв’ю з Жириновським
Глави МЗС Латвії і Естонії пішли на карантин через коронавірус у словенського міністра
Останні новини
04:48
NASA повідомила, коли модернізований вантажний корабель SpaceX притискується до МКС
03:34
У світі знов антирекорд з кількість заражень за добу
02:59
Молдова: Додон сподівається встигнути підписати закон про російську мову до інавгурації Санду
01:29
Касацію у справі Пукача не можуть розглянути з 2016 року – адвокатка Ґонґадзе
00:33
Україна залишається одним з лідерів в Європі за кількістю нових випадків COVID-19
23:59
Степанов каже, що 4 з 5 COVID-тестів в Україні роблять безкоштовно
23:27
фото, відеоНад окупованим Кримом пролетів великий український прапор
22:45
ЄС виділив 2 млн євро на сучасні центри обробки даних для Нацполіції
22:24
Екскомандир "Беркуту", якого суд поновив на посаді, не служитиме в поліції – МВС
22:05
Новини економіки: ФОПів звільнили від податків на карантин, ціни на нафту зростають
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!