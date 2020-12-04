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У Латвії пройшли обшуки через можливе порушення санкцій ЄС, пов'язаних з Україною

П'ятниця, 4 грудня 2020, 10:56

Служба державної безпеки Латвії (VDD) провела санкціоновані судом процесуальні дії щодо семи осіб в Ризі та її околицях у зв'язку з підозрами в порушенні міжнародних санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті спецслужби.

Процесуальні дії проводилися в рамках кримінальної справи, порушеної 16 січня 2020 року відповідно до частини першої статті 84 Кримінального закону (за порушення санкцій, накладених Організацією Об'єднаних Націй, Європейським союзом та іншими міжнародними організаціями, або національних санкцій, накладених Латвійською Республікою).

"Інформація, отримана в ході розслідування, викликає підозри про передачу економічних ресурсів особі, яка підпадає під санкції Євросоюзу за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України", - йдеться в заяві.

Зазначається, що під час процесуальних дій служба отримала великий обсяг інформації, в тому числі носії даних і документи. До осіб застосовані запобіжні заходи, не пов'язані з позбавленням волі, але не уточнюється які саме.

Служба також заявила, що утримується від подальших коментарів на час розслідування.

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Теми: Латвіясанкції
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