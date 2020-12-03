В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в декларації: там є обмеження волі

Комітет з питань правоохоронної діяльності пропонуватиме Верховній Раді прийняти компромісний законопроєкт щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування – у ньому передбачені штраф і обмеження волі.

Джерело: засідання комітету 3 грудня

Пряма мова голови комітету Дениса Монастирського: "Основний консенсус зупинився на тому варіанті, який не подобається всім, але є компромісним для залу, можливо, – про те, що умисне внесення суб’єктом декларування недостовірних відомостей від 4 тисяч прожиткових мінімумів (наразі 9 мільйонів гривень) карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів (від 51 до 85 тисяч гривень) або громадськими роботами, або обмеженням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади. Такий компроміс досягнутий. Кращого поки нема для залу".

Деталі: Мова йде про компромісний варіант на основі президентського законопроєкту №4434 і напрацьованого робочою групою №4441.

Такий варіант підтримали 16 членів комітату (5 утримались, 4 були відсутні).

Для довідки: Згідно з ККУ, покарання у вигляді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці.

Обмеження волі встановлюється на строк від 1 до 5 років.

Обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до осіб з інвалідністю першої і другої групи.

Покарання у вигляді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу. Встановлюється на строк від 1 до 15 років.

Позбавлення волі є одним із найсуворіших кримінальних покарань, знаходиться між обмеженням волі та довічним позбавленням волі.

Чому це важливо: Через визнання Конституційним судом неконституційними норм щодо недостовірного декларування та повноважень НАЗК Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС. Україні треба відновити покарання за приховування статків при декларуванні, хоча за брехню в деклараціях за 2017-2019 роки покарання вже не буде.

Що було раніше: Раніше 3 грудня перший заступник голови комітету Андрій Осадчук заявив, що члени комітету досягли компромісу щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, і відповідне питання може бути винесене на розгляд парламенту в п'ятницю.

2 грудня член робочої групи Верховної Ради, яка мала напрацювати законопроєкти для врегулювання конституційної кризи, нардеп від "Слуги народу" Ольга Совгиря заявила, що президент направив до парламенту лист із проханням не розглядати на засіданні комітету з питань правової політики 2 грудня його законопроєкт №4288. Володимир Зеленський просив зачекати до отримання висновку Венеційської комісії щодо конституційної кризи.

Совгиря нагадала, що законопроєкт №4288 передбачає, зокрема, припинення повноважень складу Конституційного суду, який діяв на момент прийняття скандального рішення КС 27 жовтня.

Пізніше Совгиря повідомила, що комітет з питань правової політики переніс розгляд всіх законопроєктів, що стосуються організації діяльності Конституційного суду, на своє найближче засідання після отримання висновку Венеційської комісії – 12 грудня.

Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим

Плати штраф і бреши далі: що пропонують в президентському законопроєкті щодо недостовірного декларування

Передісторія: