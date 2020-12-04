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Кернес не встигає на засідання міськради 9 грудня, але сесію можуть "посунути"

П'ятниця, 4 грудня 2020, 12:55
Кернес не встигає на засідання міськради 9 грудня, але сесію можуть посунути

Обраний на виборах 25 жовтня мер Харкова Геннадій Кернес не встигає на першу сесію міськради 9 грудня, але територіальна виборча комісія може перенести її на пізніше.

Джерело: директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко в коментарі УП, поінформований співрозмовник УП в міськраді

Пряма мова: "З нами ніхто цю дату не обговорював. Це рішення виборчої комісії. Ми планували, що сесія відбудеться ближче до 20 грудня. На 9 він точно не встигає, я так розумію".

Деталі: Водночас за даними джерела УП, ТВК може перенести на тиждень перше засідання міськради. Рішення про це мають розглянути увечері 4 грудня.

Можливу дату повернення Кернеса в міськраді теж не називають, але вказують, що очікують на мера в грудні.

Що передувало: Територіальна виборча комісія призначила засідання нової міськради Харкова на 9 грудня.

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Передісторія:

  • Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього підтвердили COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня Кернеса госпіталізували у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезли літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
  • 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса обраним міським головою. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). На другому місці – кандидат від ОПЗЖ, народний депутат Олександр Фельдман (14,32%), на третьому – голова Харківської облдержадміністрації, висуванець від партії "Слуга народу" Олексій Кучер (7,24%).
  • Кернеса офіційно зареєстрували Харківським міським головою.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ХарківКернес
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