Кернес не встигає на засідання міськради 9 грудня, але сесію можуть "посунути"

Обраний на виборах 25 жовтня мер Харкова Геннадій Кернес не встигає на першу сесію міськради 9 грудня, але територіальна виборча комісія може перенести її на пізніше.

Джерело: директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко в коментарі УП, поінформований співрозмовник УП в міськраді

Пряма мова: "З нами ніхто цю дату не обговорював. Це рішення виборчої комісії. Ми планували, що сесія відбудеться ближче до 20 грудня. На 9 він точно не встигає, я так розумію".

Деталі: Водночас за даними джерела УП, ТВК може перенести на тиждень перше засідання міськради. Рішення про це мають розглянути увечері 4 грудня.

Можливу дату повернення Кернеса в міськраді теж не називають, але вказують, що очікують на мера в грудні.

Що передувало: Територіальна виборча комісія призначила засідання нової міськради Харкова на 9 грудня.

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