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Ердоган відповів Франції щодо Карабаху: "якщо так любите вірменів - віддайте їм Марсель"

П'ятниця, 4 грудня 2020, 16:32

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порадив Франції "передати вірменам Марсель" у відповідь на другу резолюцію парламенту Франції, що закликає визнати Карабах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

Він заявив, що після схвалення Національною асамблеєю резолюції, яка закликає визнати Нагірний Карабах, Франція "остаточно втратила довіру" як посередник у врегулюванні конфлікту.

"Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше порадив французам: якщо ви так любите вірмен - віддайте їм Марсель. Я підтримую цю пропозицію. Карабах - це невід’ємна частина Азербайджану", - заявив Ердоган.

Він додав, що Франція також визнавала територію окупованою, але тепер "пішла іншим шляхом".

Нагадаємо, 3 грудня Національна асамблея Франції - нижня палата парламенту - схвалила резолюцію, що закликає визнати Нагірний Карабах та подбати про захист цивільного населення.

Перед цим 25 листопада Сенат Франції схвалив схожу резолюцію із закликом "визнати Нагірно-Карабахську Республіку і перетворити це визнання в інструмент переговорів з метою встановлення міцного миру".

В МЗС Франції, водночас, заявили, що країна не планує визнавати Нагірний Карабах.

Франція, разом із США та Росією, є учасницею Мінської групи ОБСЄ, що опікується врегулюванням конфлікту у Карабаху.

Теми: ФранціяТуреччинаВірменіяНагірний Карабах


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