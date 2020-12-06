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Повний перелік обмежень локдауну буде відомий у середу – Шмигаль

Неділя, 6 грудня 2020, 16:21

Повний перелік карантинних обмежень, які можуть бути введені в Україні в січні, буде представлений на засіданні уряду в середу, 9 грудня.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook

Дослівно: "У грудні посилення обмежувальних заходів не буде. Завдяки карантину "вихідного дня" нам вдалося дещо стабілізувати епідемічну ситуацію та розвантажити медичну систему".

"Проте, з урахуванням динаміки захворюваності, припускаємо, що запроваджувати більш жорсткі карантинні заходи доведеться вже в січні. Водночас держава робить усе, щоб українці якнайлегше пройшли зимові канікули заради безпеки".

Деталі: За словами прем'єра, уряд із місцевою владою працюють над переліком можливих обмежень, для цього очільники міст та ОДА пройшли опитування та надали власну думку.

Зокрема, підтримують заборону або обмеження діяльності:

  • святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ — 100%
  • музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля — 95%
  • святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів — 90%.

Водночас, за словами Шмигаля, міські голови та керівники ОДА виступають за роботу з частковими обмеженнями громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць), закладів громадського харчування (доставка або на винос) та готелів (без зон розваг та харчування).

Що передувало: У суботу головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що під час карантину, який Кабмін потенційно може запровадити з початку січня, можливо працюватимуть гірськолижні курорти, готелі та церкви.

4 грудня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

Передісторія:

Українська правда
Теми: карантинШмигаль Кабінет міністрів


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