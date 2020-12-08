Українське агентство продає роботу в Швеції з брехливими історіями про притулок - ЗМІ

Журналісти "Шведського радіо" заявляють, що агентство із України працевлаштовує українців у Швеції під прикриттям фальшивих історій про надання притулку.

Про це йдеться у матеріалі, опублікованому у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

У Швеції людина, що подає клопотання про притулок, отримує житло та харчування, а також право на працю на час розгляду заяви про надання притулку.

За даними журналістів, цією системою скористалась українська кадрова агенція "Пелех", яка пропонує своїм клієнтам неправдиву історію про надання притулку.

Журналісти поспілкувались з кількома людьми, які, за їхніми словами, заплатили 12 тисяч шведських крон (1176 євро) за працевлаштування у Швеції.

"Вони сказали, що я попрошу про надання притулку, і так у мене з'явилася історія, яку я розповім Міграційному управлінню Швеції", - наводить радіо слова Назарія, одного з клієнтів компанії.

Чоловік також продемонстрував журналістам вигадану історію, яку він має представити міграційному органу Швеції.

Коли журналісти дозвонились до одного з 18 офісів агентства в Україні й вдали, що шукають роботу у Швеції, співрозмовниця відкрито підтвердила, що агенція використовує таку схему.

"Ви отримаєте документ для надання притулку, який ви вивчите напам'ять і повідомите Міграційному управлінню Швеції. Але з 99-відсотковою впевненістю ви не отримаєте притулок. Поки ваша справа розглядається, вам дозволять працювати, ось як це працює", - розповіла співробітниця агентства.

У контракті агентства, з яким ознайомилось Шведське радіо, є фотографія помешкання Шведського міграційного агентства на півдні Стокгольма. Деякі співрозмовники радіо підтвердили, що їх привозили саме до цього помешкання.

У минулому році 436 українців саме із цього житлового приміщення подали прохання про надання притулку. Таким чином майже кожен другий мешканець цього житла прибув з України.

Деякі українці зв'язалися зі Шведським міграційним управлінням і розповіли про агентство "Пелех", в результаті міграційна служба подала заяви в поліцію.