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Лукашенко: Зла на Зеленского не держу, он обучаемый

Воскресенье, 10 января 2021, 18:49
Лукашенко: Зла на Зеленского не держу, он обучаемый

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев не признал результаты президентских выборов в стране.

Источник: Лукашенко в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1", пишет ТАСС

Прямая речь: "Я зла не держу на Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться".

"Заявить они (украинские власти - прим. ТАСС) заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним – еще лучше".

"Я бы косо на него (Зеленского – ред.) не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек".

Детали: Лукашенко признал, что политические отношения между Киевом и Минском практически заморожены, и страны не имеют никаких контактов, кроме посольств. Однако он выразил готовность возобновить контакты с Зеленским.

При этом Лукашенко считает, что инициативу для возобновления отношений должна проявить украинская сторона, а в случае встречи с Зеленским он ответил бы на вопросы, которые тот бы мог задать ему: "Я бы отвечал, и может быть, какой-то разговор бы завязался".

Самопровозглашенный президент заявил также, что Минск, если потребуется, готов вновь принять саммит в нормандском формате, как это было в 2015 году, однако западные страны вряд ли согласятся на его проведение в Беларуси.

Прямая речь: "Точно, наверное, не в Минске. Мы же недемократическая страна уже".

"Ради бога! Не нравится – в Париже можно собираться. Там же они встречались несколько раз, пожалуйста. Рискнут приехать сюда, в недемократическую Беларусь, я готов их всегда принять. Это же на пользу украинского народа, и не только".

Справка: Саммит лидеров "нормандской четверки" прошел в Минске 11-12 февраля 2015 года. Главным его итогом стало подписание Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Предыстория:

  • В Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоЗеленскийБеларусьнормандский формат
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