Глава Антикорсуда была на вечеринке Кивалова с Вовком и Тупицким – СМИ

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия" в тот вечер, когда там развлекались одиозные судьи, в частности глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, дело которого рассматривает ВАКС.

Источник: "Слідство.Інфо" в материале "Тайны следствия"

Детали: По данным нескольких источников редакции в правоохранительных органах, 23 декабря глава ВАКС Елена Танасевич приехала на предновогоднюю вечеринку, организованную президентом НУ "Одесская юридическая академия", бывшим депутатом-"регионалом" Сергея Киваловым в киевском представительстве вуза.

Как сообщают источники, Танасевич была в одной компании с подозреваемым Павлом Вовком и другими влиятельными судьями. При этом именно Антикоррупционный суд рассматривает дело подозреваемого судьи Вовка.

Кроме Вовка, по информации журналистов-расследователей, на праздновании был еще один топ-подозреваемый в мантии – глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

На эту же вечеринку пришли детективы Национального антикоррупционного бюро, которые попытались вручить Вовку повестку в суд. Судья срочно покинул здание – даже без верхней одежды и игнорируя детективов.

Журналисты связались с главой ВАКС Еленой Танасевич, но та посоветовала обратиться в пресс-службу и бросила трубку.

На запрос Антикоррупционный суд сообщил, что вечером 23-го декабря Танасевич посетила Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия". Однако в ВАКС заявили, что она приехала в учебное заведение на 18 часов "для обсуждения организации онлайн-лекций для студентов".

Директор института Василий Фелик сказал журналистам "Слідство.Інфо", что не знает о проведении судейской вечеринки на территории института. Также он путался в деталях, когда именно приехала глава ВАКС в учебное заведение. Директор не смог предоставить фото или видео со встречи Елены Танасевич с преподавателями, студентами и руководством института.

На вопрос, что вечером 23 декабря на территории учебного заведения делал подозреваемый судья Павел Вовк, директор Фелик сказал, что "любой может ходить по территории института, она открыта для посетителей".

Интересно, что 12 января – на следующий день после отправки информационного запроса в Высший антикоррупционный суд – на страницах ВАКС и Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия" почти синхронно появились анонсы онлайн-лекций, в которых примет участие Елена Танасевич.

Напомним: 6 января Высший антикоррупционный суд отказался продлевать расследование уголовного производства по созданию преступной организации и захвата власти, в котором фигурирует глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк. Накануне суд отказался принудительно доставить на заседание судью Вовка.

На видео НАБУ было зафиксировано, как детективы вручают судье Вовку повестку о вызове, а тот выбрасывает ее из автомобиля.

Национальное антикоррупционное бюро Украины не раз обнародовало аудиозаписи, где голоса, похожие на голоса судей Павла Вовка, Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко и других, решают, как повлиять на кадровый состав Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, как принимать решения в интересах нужных людей в обмен на "спонсорство" и какие дела возбуждать самостоятельно, чтобы оказывать влияние на государство.

Справка: Окружной админсуд Киева решает споры, касающиеся центральных органов власти. В ОАСК обращаются и топ-чиновники, и влиятельные бизнесмены.

Петиция с призывом распустить ОАСК набрала на сайте президента необходимые для рассмотрения им 25 тысяч голосов, Владимир Зеленский в ответ "поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия".