ВАКС відмовився продовжити розслідування справи "плівок Вовка" – ЦПК

Вищий антикорупційний суд відмовився продовжувати розслідування кримінального провадження щодо створення злочинної організації і захоплення влади, у якому фігурує голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно: "Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк повернув детективу НАБУ клопотання про подовження строків розслідування у справі про створення злочинної організації і захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва, зокрема його головою Павлом Вовком".

Деталі: Детективи просили ще 2 місяці для проведення розслідування, яке закінчується 17 січня. Але суддя Біцюк, який раніше подовжував цей строк, 6 січня цього не зробив.



У ЦПК додали, що причина відмови невідома, бо немає повного рішення, і що, ймовірно, вона і не буде відома, бо у цій справі рішення не публікують назагал.



Водночас там наголосили, що таке рішення є серйозною загрозою справі – оскільки оскаржити його не можна, то справу або призупинять, або закінчать досудове розслідування раніше, залишивши її неготовою.



Що було раніше: 5 січня цей же суддя Біцюк відмовився застосувати примусовий привід судді Вовка, який ігнорує засідання, до Антикорупційного суду.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

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