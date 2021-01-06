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ВАКС відмовився продовжити розслідування справи "плівок Вовка" – ЦПК

Середа, 6 січня 2021, 18:31
Фото ukranews.com

Вищий антикорупційний суд відмовився продовжувати розслідування кримінального провадження щодо створення злочинної організації і захоплення влади, у якому фігурує голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно: "Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк повернув детективу НАБУ клопотання про подовження строків розслідування у справі про створення злочинної організації і захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва, зокрема його головою Павлом Вовком".

Деталі: Детективи просили ще 2 місяці для проведення розслідування, яке закінчується 17 січня. Але суддя Біцюк, який раніше подовжував цей строк, 6 січня цього не зробив.

У ЦПК додали, що причина відмови невідома, бо немає повного рішення, і що, ймовірно, вона і не буде відома, бо у цій справі рішення не публікують назагал.

Водночас там наголосили, що таке рішення є серйозною загрозою справі – оскільки оскаржити його не можна, то справу або призупинять, або закінчать досудове розслідування раніше, залишивши її неготовою.

Що було раніше: 5 січня цей же суддя Біцюк відмовився застосувати примусовий привід судді Вовка, який ігнорує засідання, до Антикорупційного суду.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Передісторія:

  • 26 липня 2019 року стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва. Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень. За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
  • НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
  • У відповідь суд заявив про тиск. А голова суду Павло Вовк сказав, що опубліковані записи – брехня.
  • 30 липня 2019 року Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати. ГПУ також викликала на допитуповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.
  • У листопаді 2019 року судді Шевченківського суду столиці відмовилися продовжити строки досудового розслідування у провадженні щодо так званих "плівок Вовка".

Українська правда
Теми: Антикорупційний судПавло Вовк


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