У Венедіктової з другої спроби відкрили справу проти кнопкодава Іванчука

Офіс генерального прокурора Ірини Венедіктової з другої спроби відкрив кримінальне провадження проти нардепа-кнопкодава з депутатської групи "Довіра" Андрія Іванчука.

Джерело: громадський рух "ЧЕСНО"

Деталі: Рух отримав листа з офісу генпрокурора про те, що перший заступник генпрокурора Роман Говда вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ймовірне вчинення Іванчуком правопорушення за ст. 364-2 ККУ (здійснення народним депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради голосування замість іншого народного депутата).

Досудове розслідування в цьому провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Іванчук - мажоритарник з Франківщини, якого 5 листопада піймали на кнопкодавстві.

Що було раніше: Після кнопкодавства Іванчука рух "ЧЕСНО" звернувся до Офісу генпрокурора із заявою, але генпрокурорка відмовила у відкритті кримінального провадження.

В ОГП заявили, що підстав для його відкриття немає, бо не було дотримано вимог регламенту ВРУ "щодо порядку направлення заяви".

Рух подав до суду скаргу на це рішення Венедіктової та спрямував до Офісу генпрокурора другу заяву про вчинення Іванчуком правопорушення.

Говда, котрий на той момент виконував обов'язки генпрокурора, 4 січня 2021 року вніс відповідні відомості до ЄРДР.

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