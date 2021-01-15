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У Венедиктовой со второй попытки открыли дело против кнопкодава Иванчука

Пятница, 15 января 2021, 08:33
У Венедиктовой со второй попытки открыли дело против кнопкодава Иванчука

Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой со второй попытки открыл уголовное производство против нардепа-кнопкодава с депутатской группы "Доверие" Андрея Иванчука.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Детали: Движение получило письмо из офиса генпрокурора о том, что первый заместитель генпрокурора Роман Говда внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении Иванчуком правонарушения по ст. 364-2 УК (совершение народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосование вместо другого народного депутата).

Досудебное расследование в этом производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Иванчук - мажоритарщик с Ивано-Франковской области, которого 5 ноября поймали на кнопкодавстве

Что было раньше: После кнопкодавства Иванчука движение "ЧЕСНО" обратилось в Офис генпрокурора с заявлением, но генпрокурор отказала в открытии уголовного производства.

В ОГП заявили, что оснований для его открытия нет, так как не были соблюдены требования регламента ВРУ "относительно порядка направления заявления".

Движение подало в суд жалобу на это решение Венедиктовой и направило в Офис генпрокурора второе заявление о совершении Иванчуком правонарушения.

Говда, который на тот момент исполнял обязанности генпрокурора, 4 января 2021 года внес соответствующие сведения в ЕРДР.

Напомним:

  • За кнопкодавство нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо доказать в суде.
  • Органом предварительного расследования в таких производствах является ГБР, но внести сведения в ЕРДР может только генпрокурор.
  • Ранее "Украинская правда" писала о дружеских отношениях главы МВД Арсена Авакова и Иванчука.
  • В ноябте в Государственном бюро расследования рассказали, что дело в отношении кнопкодавства внефракционного нардепа Владислава Поляка, которую открыли в феврале 2020 года, до сих пор расследуют.

Украинская правда
Темы: ВенедиктоваВерховная Радакнопкодавство
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