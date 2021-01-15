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"Лживый донос": Дубинский хочет собрать "слуг народа" из-за санкций США

Пятница, 15 января 2021, 10:58
Лживый донос: Дубинский хочет собрать слуг народа из-за санкций США

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский просит собраться фракцию, чтобы объяснить свою позицию по поводу введения санкций в отношении него со стороны США из-за вмешательства в американские выборы.

Источник: обращение Дубинского к руководству фракции "Слуга народа", опубликованное в Telegram-канале "Правда Качуры"

Детали: Дубинский заявляет, что он стал жертвой "грязной провокации" оппонентов, а должностные лица США – жертвами украинских аферистов. По утверждению нардепа, его оппоненты сделали "лживый донос" на него в государственные учреждения США.

Дубинский настаивает на неотложном заседании фракции, поскольку эту ситуацию якобы используют для "шантажа" президента Владимира Зеленского и его политсилы.

Дубинский также анонсирует пресс-конференцию на 18 января по поводу санкций.

 

Коллега Дубинского Александр Качура поддержал идею заседания фракции на тему санкций США: "Очень интересная история. А за одно нужно обсудить историю с переизбранием главы делегации в ПАСЕ и то, какие программные пункты по улучшению жизни простых людей партия выполнила".

Предыстория:

  • США ввели санкции против 7 граждан и 4 медиа Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. В частности, под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, экс-помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглый экс нардеп Александр Онищенко, а также окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.
  • По данным американцев, Онищенко передал Деркачу записи разговоров Петра Порошенко и Джозефа Байдена, также Кулик, Онищенко, Телиженко и Дубинский вместе с Деркачем распространяли ложь о Байдене, а Журавель, Ковальчук и Симоненко помогали Деркачу деньгами или иначе. Якобы распространению лжи способствовали подставные медиа "Эра-Медиа" и NabuLeaks Дубинского и Only News и "Скептик" Журавля.
  • Офис президента анонсировал определенные шаги по привлечению к ответственности украинцев, виновных во вмешательстве в американские выборы.
  • Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции. Она говорила, что нардепам нужно время, чтобы изучить и обсудить ситуацию с ним.

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Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДубинскийсанкцииСШАСлуга народаВерховная Рада
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