Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Лживый донос": Дубинский хочет собрать "слуг народа" из-за санкций США

Пятница, 15 января 2021, 11:58

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский просит собраться фракцию, чтобы объяснить свою позицию по поводу введения санкций в отношении него со стороны США из-за вмешательства в американские выборы.

Источник: обращение Дубинского к руководству фракции "Слуга народа", опубликованное в Telegram-канале "Правда Качуры"

Детали: Дубинский заявляет, что он стал жертвой "грязной провокации" оппонентов, а должностные лица США – жертвами украинских аферистов. По утверждению нардепа, его оппоненты сделали "лживый донос" на него в государственные учреждения США.

Дубинский настаивает на неотложном заседании фракции, поскольку эту ситуацию якобы используют для "шантажа" президента Владимира Зеленского и его политсилы.

Дубинский также анонсирует пресс-конференцию на 18 января по поводу санкций.

 

Коллега Дубинского Александр Качура поддержал идею заседания фракции на тему санкций США: "Очень интересная история. А за одно нужно обсудить историю с переизбранием главы делегации в ПАСЕ и то, какие программные пункты по улучшению жизни простых людей партия выполнила".

Предыстория:

  • США ввели санкции против 7 граждан и 4 медиа Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. В частности, под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, экс-помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглый экс нардеп Александр Онищенко, а также окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.
  • Офис президента анонсировал определенные шаги по привлечению к ответственности украинцев, виновных во вмешательстве в американские выборы.
  • Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции. Она говорила, что нардепам нужно время, чтобы изучить и обсудить ситуацию с ним.

Читайте также Дарья Каленюк: Штурм Капитолия только ускорил введение санкций против Дубинского и прочих

Темы: ДубинскийсанкцииСШАСлуга народаВерховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зять Медведчука возглавил крупнейшую электросетевую компанию России

Правительство передает закупку вакцин против COVID-19 Crown Agents - официально

инфографикаКоронавирус в Украине: более 8 тысяч новых больных за день, 166 человек умерли

США ввели санкции против китайской Xiaomi

Новости 14 января: решение ЕСПЧ насчет Крыма, вечеринка главы ВАКС, Вовка и Тупицкого

Верховный суд отказался восстановить Семочко в должности – разведка

Все новости...
Дубинский
Санкции против Дубинского и прочих не ухудшили отношения США и Украины - глава МИД
Наказание Дубинского и Ко: офис Зеленского пообещал "конкретные шаги" уже "в ближайшее время"
Зеленский не будет реагировать на санкции против представителя его партии
Последние новости
12:23
Рада начала телеграм-опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450
12:15
Вашингтон превращается в "крепость" ко дню инаугурации Байдена
12:11
Правительство хочет разработать годовой тариф на газ - Шмыгаль
12:09
Немецкий регулятор продлил разрешение на строительство "Северного потока-2"
12:06
США ввели санкции против китайского инвестора "Мотор Сичи"
11:58
"Лживый донос": Дубинский хочет собрать "слуг народа" из-за санкций США
11:33
"Создадим очередного монстра": глава Минфина против создания Бюро экономической безопасности
11:10
Курс валют на 15 января: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:00
Разумков говорит, что штрафы пугают нардепов-прогульщиков
10:45
Аналитики призвали правительство к публичной дискуссии о газовых тарифах
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!