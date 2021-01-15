У Порошенка вважають, що Єрмак і Козак домовлялися про експорт газу

У "Європейській солідарності" розглядають пропозицію виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка відновити експорт газу з Росії як доказ намірів керівництва держави повернути Україну в енергетичну залежність від Москви.

Джерело: партія колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність"

Дослівно: "Суто за формальними ознаками слід було би вимагати відставки Вітренка. Але, очевидно, що його заява не могла бути не узгодженою з Офісом президента.

Підтверджується версія, яку "Європейська солідарність" озвучила кілька днів тому у своїй заяві, що провокація з невмотивованим підвищенням ціни на газ мала за мету обгрунтувати повернення України в газову кабалу до Кремля.

Тепер ми не сумніваємося у тому, що головною темою Берлінської зустрічі радників Нормандського формату був не пошук миру на Донбасі, а відновлення експорту блакитного палива з РФ, що означає пряме фінансування бюджету країни-агресора".

Деталі: За твердженням партії експрезидента, "ці плани влади синхронізовані з пропозиціями Бойка-Медведчука" і перебувають "у руслі відомої антиатлантичної ініціативи Коломойського щодо стратегічного розвороту України від Заходу у бік Росії".

"Європейська солідарність" зазначає, що "Газпром" зараз втрачає позиції на європейському ринку, а США намагаються заблокували будівництво "Північного потоку". На думку партії, тому "українська влада поспішає Путіну на допомогу".

Як ідеться в заяві, "категорична неприйнятність відновлення експорту газу з Росії – це червона лінія, подібна тій, яку суспільство провело в листопаді 2019 року напередодні саміту Нормандського формату".

Партія "ЄС" наголошує, що Україна вже понад 5 років не купує газу в Росії, а "енергетичну незалежність" від РФ називає одним зі здобутків минулого десятиліття.

На думку "Європейської солідарності", відступити від цього – значить капітулювати перед Росією, і відповідальність за це лежатиме на президенті і прем’єрі України.

"Європейська Солідарність" заявляє про готовність "апелювати до суспільства, щоб оновити червоні фарби під вікнами на Банковій".

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