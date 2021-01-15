У Порошенко считают, что Ермак и Козак договаривались об экспорте газа

В "Европейской солидарности" рассматривают предложение исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко возобновить экспорт газа из России как доказательство намерений руководства государства вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы.

Источник: партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"

Дословно: "Чисто по формальным признакам следовало бы требовать отставки Витренко. Но, очевидно, что его заявление не могло быть не согласовано с Офисом президента.

Подтверждается версия, которую "Европейская солидарность" озвучила несколько дней назад в своем заявлении, что провокация с немотивированным повышением цены на газ была направлена на то, чтоб обосновать возвращение Украины в газовую кабалу к Кремлю.

Теперь мы не сомневаемся в том, что главной темой Берлинской встречи советников Нормандского формата был не поиск мира на Донбассе, а восстановление экспорта голубого топлива из РФ, что означает прямое финансирование бюджета страны-агрессора".

Детали: По утверждению партии экс-президента, "эти планы властей синхронизированы с предложениями Бойко-Медведчука" и находятся "в русле известной антиатлантической инициативы Коломойского по стратегическому развороту Украины от Запада в сторону России".

"Европейская солидарность" отмечает, что "Газпром" сейчас теряет позиции на европейском рынке, а США пытаются заблокировали строительство "Северного потока". По мнению партии, поэтому "украинские власти спешат Путину на помощь".

Как говорится в заявлении, "категорическое неприятие возобновления экспорта газа из России – это красная линия, подобная той, которую общество провело в ноябре 2019 года накануне саммита Нормандского формата".

Партия "ЕС" отмечает, что Украина уже более 5 лет не покупает газ у России, а "энергетическую независимость" от РФ называет одним из достижений прошлого десятилетия.

По мнению "Европейской солидарности", отступить от этого – значит капитулировать перед Россией, и ответственность за это будет лежать на президенте и премьере Украины.

"Европейская Солидарность" заявляет о готовности "апеллировать к обществу, чтобы обновить красные краски под окнами на Банковой".

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