ВАКС зобов’язав Венедіктову вирішити, хто займатиметься справою Татарова

Вищий антикорупційний суд зобов’язав генерального прокурора Ірину Венедіктову розглянути клопотання про передачу так званої "справи Татарова" до НАБУ.

Джерело: Рішення ВАКС, яке оприлюднило НАБУ

Деталі: У рішенні суду вказується, що вирішення спорів про підслідність у кримінальному провадженні, яке може належати до підслідності НАБУ, передбачено виключно для генпрокурора та його заступників.

Водночас суд вказав, що може змусити розглянути клопотання, проте не може надати рішення по суті самого клопотання.

В НАБУ заявили, що раніше директор бюро Артем Ситник за погодженням із в.о. керівника САП Максим Грищук звернувся до Офісу Генпрокурора з постановою про витребування кримінального провадження у порядку ст.ст. 110, 216 КПК України та ст. 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".

Крім того, Ситник надіслав до ОГП постанову про необхідність доручення досудового розслідування у цій справі детективам Національного бюро, з огляду на положення статті 216 КПК України.

Кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента є виключною підслідністю #НАБУ і #САП, і має... Опубліковано НАБУ Пʼятниця, 15 січня 2021 р.

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