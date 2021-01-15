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ВАКС обязал Венедиктову решить, кто будет заниматься делом Татарова

Пятница, 15 января 2021, 17:52

Высший антикоррупционный суд обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство о передаче так называемого "дела Татарова" в НАБУ.

Источник: Решение ВАКС, которое обнародовало НАБУ

Детали: В решении суда указывается, что решение споров о подследственности в уголовном производстве, которое может принадлежать к подследственности НАБУ, предусмотрено исключительно для генпрокурора и его заместителей.

Вместе с тем суд указал, что может заставить рассмотреть ходатайство, однако не может предоставить решение по существу самого ходатайства.

В НАБУ заявили, что ранее директор бюро Артем Сытник по согласованию с и.о. руководителя САП Максимом Грищуком обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства в порядке ст. 110, 216 УПК Украины и ст. 17 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Кроме того, Сытник направил ОГП постановление о необходимости поручения досудебного расследования по этому делу детективам Национального бюро, учитывая положения статьи 216 УПК Украины.

Кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента є виключною підслідністю #НАБУ і #САП, і має...

Опубліковано НАБУ Пʼятниця, 15 січня 2021 р.

Что этому предшествовало:

  • 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.
  • Впоследствии НАБУ открыто обвинило офис Венедиктов в саботаже дела по Татарову.
  • 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, с НАБУ в СБУ.
  • НАБУ расследовало дело, касающееся возможной причастности Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась.

Украинская правда
Темы: ВенедиктоваНАБУ


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