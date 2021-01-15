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ВАКС продовжив слідство у справі "плівок Вовка"

П'ятниця, 15 січня 2021, 18:15

Слідчий суддя Антикорсуду Андрій Біцюк задовольнив клопотання детектива НАБУ про продовження розслідування справи про створення злочинної організації головою Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Джерело: пресслужба НАБУ, telegram-канал Fight corruption

Деталі: ВАКС задовольнив клопотання НАБУ і САП та продовжив розслідування справи "плівок ОАСК" до 17 березня.

Раніше суддя Біцюк відмовився продовжити розслідування, повернувши клопотання назад детективам, але після доопрацювання суддя все-таки задовольнив нове клопотання.

Що було раніше: ЗМІ повідомляли, що голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич приїжджала до Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія" того вечора, коли там розважалися одіозні судді, зокрема голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, справу якого розглядає ВАКС.

Нагадаємо: 6 січня Вищий антикорупційний суд відмовився продовжувати розслідування кримінального провадження щодо створення злочинної організації і захоплення влади, у якому фігурує голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк. Напередодні суд відмовився примусово доставити на засідання суддю Вовка. 

На відео НАБУ було зафіксовано, як детективи оголошують судді Вовку повістку про виклик, а той викидає її з автомобіля. 

Національне антикорупційне бюро України не раз оприлюднювало аудіозаписи, де голоси, схожі на голоси суддів Павла Вовка, Євгенія Аблова, Ігоря Погрібніченка та інших, вирішують, як вплинути на кадровий склад Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, як приймати рішення в інтересах потрібних людей в обмін на "спонсорство" і які справи порушувати самотужки, щоб здійснювати вплив на державу. 

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Українська правда
Теми: Антикорупційний судОАСКНАБУАнтикорупційна прокуратура


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