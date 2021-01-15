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ВАКС продлил следствие по делу "пленок Вовка"

Пятница, 15 января 2021, 18:15

Следственный судья Антикорсуда Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о продолжении расследования дела о создании преступной организации председателем Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Источник: пресс-служба НАБУ, telegram-канал Fight corruption

Детали: ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и продолжил расследование дела "пленок ОАСК" до 17 марта.

Ранее судья Бицюк отказался продолжить расследование, вернув ходатайства назад детективам, но после доработки судья все-таки удовлетворил новое ходатайство.

Напомним: 6 января Высший антикоррупционный суд отказался продлевать расследование уголовного производства по созданию преступной организации и захвата власти, в котором фигурирует глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк. Накануне суд отказался принудительно доставить на заседание судью Вовка.

На видео НАБУ было зафиксировано, как детективы вручают судье Вовку повестку о вызове, а тот выбрасывает ее из автомобиля.

Национальное антикоррупционное бюро Украины не раз обнародовало аудиозаписи, где голоса, похожие на голоса судей Павла Вовка, Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко и других, решают, как повлиять на кадровый состав Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, как принимать решения в интересах нужных людей в обмен на "спонсорство" и какие дела возбуждать самостоятельно, чтобы оказывать влияние на государство.

Справка: Окружной админсуд Киева решает споры, касающиеся центральных органов власти. В ОАСК обращаются и топ-чиновники, и влиятельные бизнесмены.

Петиция с призывом распустить ОАСК набрала на сайте президента необходимые для рассмотрения им 25 тысяч голосов, Владимир Зеленский в ответ "поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия".

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Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судОАСКНАБУАнтикоррупционная прокуратура


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