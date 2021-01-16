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"Слуги народу" не збиратимуться позачергово заради Дубінського

Субота, 16 січня 2021, 09:49
Слуги народу не збиратимуться позачергово заради Дубінського

"Слуга народу" не скликатиме позачергового засідання фракції, присвяченого санкціям США проти нардепа Олександра Дубінського.

Джерело: глава фракції Давид Арахамія у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Питання, яке стосується пана Дубинського, може бути розглянуте на найближчому засіданні фракції разом з іншими питаннями порядку денного. Але спеціально скликати з цього приводу позачергове засідання ми не будемо".

Деталі: При цьому він зазначив, що поки невідомо, коли відбудеться засідання фракції.

Передісторія: 

  • США запровадили санкції проти 7 громадян та 4 медіа України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів. Зокрема, під санкціями нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.
  • Офіс президента анонсував певні кроки щодо притягнення до відповідальності українців, винних у втручанні в американські вибори.
  • Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції. Вона говорила, що нардепам потрібен час, щоб вивчити й обговорити ситуацію з ним.
  • Сам Дубінський 15 січня заявив, що просить зібратися фракцію, щоб пояснити свою позицію з приводу запровадження санкцій до нього з боку США через втручання в американські вибори. 

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Теми: Слуга народуДубінськийСШАсанкції
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