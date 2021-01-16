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"Слуги народа" не будут собираться вне очереди ради Дубинского

Суббота, 16 января 2021, 10:49

"Слуга народа" не будет созывать внеочередное заседание фракции, посвященное санкциям США против нардепа Александра Дубинского.

Источник: глава фракции Давид Арахамия в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Вопрос, который касается господина Дубинского, может быть рассмотрен на ближайшем заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня. Но специально созывать по этому поводу внеочередное заседание мы не будем".

Детали: При этом он отметил, что пока неизвестно, когда состоится заседание фракции.

Предыстория:

  • США ввели санкции против 7 граждан и 4 медиа Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. В частности, под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, экс-помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглый экс нардеп Александр Онищенко, а также окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.
  • Офис президента анонсировал определенные шаги по привлечению к ответственности украинцев, виновных во вмешательстве в американские выборы.
  • Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции. Она говорила, что нардепам нужно время, чтобы изучить и обсудить ситуацию с ним.
  • Сам Дубинский 15 января заявил, что просит собраться фракцию, чтобы объяснить свою позицию по поводу введения санкций в отношении него со стороны США из-за вмешательства в американские выборы.

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Темы: Слуга народаДубинскийСШАсанкции


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