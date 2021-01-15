Росіянам заборонили зустрічати Навального в аеропорту

Прокуратура Москви попередила про відповідальність закликають до участі в неузгодженій масовій акції в аеропорту "Внуково" 17 січня, куди з Німеччини має намір прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.

Джерело: прокуратура Москви, "Встречаем Навального" у Facebook

Деталі: У відомстві повідомили, що заклики до участі в заході побачили в інтернеті, а саму "акцію" влади Москви не погодила.

Прокуратура вже винесла застереження 15 громадянам "про неприпустимість порушення закону".

На сайті авіакомпанії "Победа" на 17 січня запланований один рейс з вильотом з Берліна о 14:45 і прибуттям в аеропорт Внуково о 19:20 (за московським часом - ред.).

Прихильники Навального вирішили влаштувати йому масову зустріч в аеропорту. У тематичній групі вже 2 тисячі осіб підтвердили свою участь у заході, ще 5,5 тисячі цікавляться.

Upd. В аеропорту повідомили виданню Sota Vision, що не дозволять ЗМІ проводити зйомку прильоту Навального, пояснивши відмову антиковідними заходами.

Дослівно: "З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції, а також забезпечення безпеки перебування пасажирів і гостей Міжнародного аеропорту Внуково масові заходи, в тому числі організація діяльності засобів масової інформації на території аеровокзального комплексу тимчасово не проводяться".

Нагадаємо: Опозиціонер Олексій Навальний має намір повернутися з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння, в Росію 17 січня. Відразу після цієї заяви в РФ його оголосили в розшук.

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