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Росіянам заборонили зустрічати Навального в аеропорту

П'ятниця, 15 січня 2021, 20:37

Прокуратура Москви попередила про відповідальність закликають до участі в неузгодженій масовій акції в аеропорту "Внуково" 17 січня, куди з Німеччини має намір прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.

Джерело: прокуратура Москви, "Встречаем Навального" у Facebook

Деталі: У відомстві повідомили, що заклики до участі в заході побачили в інтернеті, а саму "акцію" влади Москви не погодила.

Прокуратура вже винесла застереження 15 громадянам "про неприпустимість порушення закону".

На сайті авіакомпанії "Победа" на 17 січня запланований один рейс з вильотом з Берліна о 14:45 і прибуттям в аеропорт Внуково о 19:20 (за московським часом - ред.).

Прихильники Навального вирішили влаштувати йому масову зустріч в аеропорту. У тематичній групі вже 2 тисячі осіб підтвердили свою участь у заході, ще 5,5 тисячі цікавляться.

Upd. В аеропорту повідомили виданню Sota Vision, що не дозволять ЗМІ проводити зйомку прильоту Навального, пояснивши відмову антиковідними заходами.

Дослівно: "З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції, а також забезпечення безпеки перебування пасажирів і гостей Міжнародного аеропорту Внуково масові заходи, в тому числі організація діяльності засобів масової інформації на території аеровокзального комплексу тимчасово не проводяться".

Нагадаємо: Опозиціонер Олексій Навальний має намір повернутися з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння, в Росію 17 січня. Відразу після цієї заяви в РФ його оголосили в розшук.

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Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції й Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Путін під час великої пресконференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, заявив зокрема наступне: "Якби хотіли труїти, довели б до кінця".

Українська правда
Теми: РосіяНавальнийНімеччина


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