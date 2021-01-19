Мінськ заявив, що має аудіо-спростування заяв викривача "білоруського сліду" у справі Шеремета

Прессекретар білоруського МЗС Анатолій Глаз заявив, що в Білорусі є аудіозапис у відповідь на записи розмов глави КДБ Білорусі про планування вбивства журналіста Павла Шеремета, які оприлюднив колишній білоруський офіцер Ігор Макар.

Джерело: пресслужба МЗС Білорусі

Пряма мова: "Насправді цей індивід (Макар - ред.) нам досить давно знайомий, тому ми з певним скепсисом спостерігали за всієї метушнею, яка розкрутилася навколо його висловлювань.

Ми також відзначили реакцію наших українських колег, які мало не вирішили збудувати на цьому ціле нове розслідування. Притому зрозуміло, що виключно з політичних причин...

У нас є переконливі свідчення, в тому числі аудіозапис, яка недвозначно демонструє явні шахрайські цілі даного ділка.

Щоб не бути голослівними ми сьогодні ж готові надати їм гласності".

Деталі: Глаз заявив, що Макар нібито тричі звертався до посольства Білорусі в Литві влітку 2020 року і з "цих звернень абсолютно зрозумілі всі його мотиви".

Також він заявив, що Україна не звернулася до Білорусі за правовою допомогою, щоб "провести об'єктивну перевірку", але в разі надходження запиту в Білорусі "готові розглянути звернення української сторони".

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, після того як Олександр Лукашенко проголосив себе президентом Білорусі, Україна припинила дипломатичні відносини з Білоруссю.

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