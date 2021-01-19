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Мінськ заявив, що має аудіо-спростування заяв викривача "білоруського сліду" у справі Шеремета

Вівторок, 19 січня 2021, 12:04
Мінськ заявив, що має аудіо-спростування заяв викривача білоруського сліду у справі Шеремета

Прессекретар білоруського МЗС Анатолій Глаз заявив, що в Білорусі є аудіозапис у відповідь на записи розмов глави КДБ Білорусі про планування вбивства журналіста Павла Шеремета, які оприлюднив колишній білоруський офіцер Ігор Макар.

Джерело: пресслужба МЗС Білорусі

Пряма мова: "Насправді цей індивід (Макар - ред.) нам досить давно знайомий, тому ми з певним скепсисом спостерігали за всієї метушнею, яка розкрутилася навколо його висловлювань.

Ми також відзначили реакцію наших українських колег, які мало не вирішили збудувати на цьому ціле нове розслідування. Притому зрозуміло, що виключно з політичних причин...

У нас є переконливі свідчення, в тому числі аудіозапис, яка недвозначно демонструє явні шахрайські цілі даного ділка.

Щоб не бути голослівними ми сьогодні ж готові надати їм гласності".

Деталі: Глаз заявив, що Макар нібито тричі звертався до посольства Білорусі в Литві влітку 2020 року і з "цих звернень абсолютно зрозумілі всі його мотиви".

Також він заявив, що Україна не звернулася до Білорусі за правовою допомогою, щоб "провести об'єктивну перевірку", але в разі надходження запиту в Білорусі "готові розглянути звернення української сторони".

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, після того як Олександр Лукашенко проголосив себе президентом Білорусі, Україна припинила дипломатичні відносини з Білоруссю.

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Передісторія: 

  • 4 січня білоруська опозиція передала Українській правді записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева.
  • На записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в офісі Зайцева в Мінську. Зокрема, обговорюється спосіб вбивства Шеремета, який у той час жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати. І зробити це так, щоб вбивство стало публічним сигналом.
  • Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, де силовики Білорусі обговорюють можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомив, що готовий свідчити у справі Офісу генерального прокурора України.
  • 18 січня Макар заявив, що дав свідчення українським правоохоронцям в Києві у справі про вбивство журналіста.
  • У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби обговорюють намір убити Шеремета вибухівкою, відповідають версії українського слідства і на справі ветеранів АТО й волонтерів не позначаться.

Українська правда

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Теми: Справа ШереметавбивствоБілорусь
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