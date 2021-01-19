Минск заявил об аудио, которое опровергает заявления обличителя "белорусского следа" в деле Шеремета

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что в Беларуси есть аудиозапись в ответ на записи разговоров председателя КГБ Беларуси о планировании убийства журналиста Павла Шеремета, которые обнародовал бывший белорусский офицер Игорь Макар.

Источник: пресс-служба МИДа Беларуси

Прямая речь: "На самом деле этот индивид (Макар – ред.) нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний.

Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам…

У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца.

Чтобы не быть голословными мы сегодня же готовы придать их гласности".

Детали: Глаз заявил, что Макар якобы трижды обращался в посольство Беларуси в Литве летом 2020 года и из "этих обращений совершенно понятны все его мотивы".

Также он заявил, что Украина не обратилась к Беларуси за правовой помощью, чтобы провести объективную проверку, но в случае поступления "готовы рассмотреть обращение украинской стороны".

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, после того как Александр Лукашенко провозгласил себя президентом Беларуси Украина прекратила дипломатические отношения с Беларусью.

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