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Кремль не збирається виконувати вимоги Заходу звільнити Навального

Вівторок, 19 січня 2021, 13:43
Фото kremlin.ru

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має наміру брати до уваги вимоги представників багатьох західних країн негайно звільнити опозиційного політика Олексія Навального.

Джерело: Медуза з посиланням на брифінг Пєскова

Пряма мова: "Ми чуємо ці заяви. Однак в даному випадку ми не можемо і не збираємося брати ці заяви до уваги".

Деталі: За словами Пєскова, у випадку з арештом Навального "мова йде про факт невиконання російського закону громадянином Росії", а "це абсолютно внутрішня справа".

Він також заявив, що Росія нікому не дозволить втручатися у свої внутрішні справи і "не має наміру прислухатися до таких заяв".

При цьому, за словами Пєскова, в РФ "як і раніше зацікавлені в добрих відносинах, які жодним чином не індексуються одним окремо взятим громадянином".

Передісторія: 

  • Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.
  • В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
  • 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб
  • Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає Навального в'язнем сумління та вимагає його негайного і беззастережного звільнення.
  • У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Навального та вимагають звільнити опозиціонера. Берлін також вимагає негайно звільнити політика.

Теми: ПутінРосіяНавальнийсвіт


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