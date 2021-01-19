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Кремль не збирається виконувати вимоги Заходу звільнити Навального

Вівторок, 19 січня 2021, 12:43
Кремль не збирається виконувати вимоги Заходу звільнити Навального
Фото kremlin.ru

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має наміру брати до уваги вимоги представників багатьох західних країн негайно звільнити опозиційного політика Олексія Навального.

Джерело: Медуза з посиланням на брифінг Пєскова

Пряма мова: "Ми чуємо ці заяви. Однак в даному випадку ми не можемо і не збираємося брати ці заяви до уваги".

Деталі: За словами Пєскова, у випадку з арештом Навального "мова йде про факт невиконання російського закону громадянином Росії", а "це абсолютно внутрішня справа".

Він також заявив, що Росія нікому не дозволить втручатися у свої внутрішні справи і "не має наміру прислухатися до таких заяв".

При цьому, за словами Пєскова, в РФ "як і раніше зацікавлені в добрих відносинах, які жодним чином не індексуються одним окремо взятим громадянином".

Передісторія: 

  • Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.
  • В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
  • 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб
  • Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає Навального в'язнем сумління та вимагає його негайного і беззастережного звільнення.
  • У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Навального та вимагають звільнити опозиціонера. Берлін також вимагає негайно звільнити політика.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяНавальнийсвіт
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