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Кремль не собирается выполнять требования Запада освободить Навального

Вторник, 19 января 2021, 12:43
Кремль не собирается выполнять требования Запада освободить Навального
Фото kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен принимать во внимание требования представителей многих западных стран немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального.

ИсточникМедуза со ссылкой на брифинг Пескова

Прямая речь: "Мы слышим эти заявления. Однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание".

Детали: По словам Пескова, в случае с арестом Навального "речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России", а "это абсолютно внутреннее дело".

Он также заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела и "не намерена прислушиваться к таким заявлениям".

При этом, по словам Пескова, в РФ "по-прежнему заинтересованы в добрых отношениях, которые никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином".

Предыстория: 

  • Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
  • В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
  • 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.
  • Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.
  • В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера. Берлин также требует немедленно освободить политика. 

Темы: ПутинРосcияНавальныймир
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