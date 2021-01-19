Кремль не собирается выполнять требования Запада освободить Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен принимать во внимание требования представителей многих западных стран немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального.

Источник: Медуза со ссылкой на брифинг Пескова

Прямая речь: "Мы слышим эти заявления. Однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание".

Детали: По словам Пескова, в случае с арестом Навального "речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России", а "это абсолютно внутреннее дело".

Он также заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела и "не намерена прислушиваться к таким заявлениям".

При этом, по словам Пескова, в РФ "по-прежнему заинтересованы в добрых отношениях, которые никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином".

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