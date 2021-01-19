В МВС дали оцінку свідченням білоруського ексофіцера у справі Шеремета

Міністерство внутрішніх справ стверджує, що білоруський офіцер Ігор Макар розповів додаткові факти, що можуть допомогти вийти на слід замовників вбивства Павла Шеремета.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: В МВС вказали, що Макару забезпечили охорону під час його перебування в Україні.

Він має процесуальний статус свідка.

Дослівно: "Під час допиту свідок надав слідчим інформацію, котра може суттєво пришвидшити процес встановлення замовників та обставин підготовки підриву Павла Шеремета. Наразі поліцейські перевіряють отримані дані.

Аудіозапис направлений на фоноскопічну експертизу.

Крім того, працівники Нацполіції підготували клопотання про надання міжнародної правової допомоги на проведення додаткових слідчих дій на території держав, пов’язаних із оприлюдненим аудіозапису".

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Що цьому передувало: 19 січня білоруський офіцер Ігор Макар, який опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета, дав свідчення українським правоохоронцям у Києві у справі про вбивство журналіста.

Він заявив, що після його показань розслідування справи в корені зміниться, і його завершить генеральна прокуратура України.

Колишній офіцер вважає, що причина вбивства Шеремета на 60% пов'язана з "справами зниклих". Також журналіст займався розслідуванням справи вибуху в мінському метро в 2011 році.

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