В МВД дали оценку показаниям белорусского ексофицера по делу Шеремета

Министерство внутренних дел утверждает, что белорусский офицер Игорь Макар рассказал дополнительные факты, которые могут помочь выйти на след заказчиков убийства Павла Шеремета.

Источник: сообщение МВД

Детали: В МВД указали, что Макару обеспечили охрану во время его пребывания в Украине.

У него процессуальный статус свидетеля.

Дословно: "Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные.

Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу.

Кроме того, работники Нацполиции подготовили ходатайство об оказании международной правовой помощи на проведение дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованными аудиозаписями".

Читайте также: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Что этому предшествовало: 19 января белорусский офицер Игорь Макар, который опубликовал записи разговоров председателя КГБ Беларуси о планировании убийства Павла Шеремета, дал показания украинским правоохранителям в Киеве по делу об убийстве журналиста.

Он заявил, что после его показаний расследование дела в корне изменится, и его завершит Генеральная прокуратура Украины.

Бывший офицер считает, что причина убийства Шеремета на 60% связана с "делами пропавших". Также журналист занимался расследованием дела взрыва в минском метро в 2011 году.

Предыстория: