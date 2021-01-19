В МВД дали оценку показаниям белорусского ексофицера по делу Шеремета
Министерство внутренних дел утверждает, что белорусский офицер Игорь Макар рассказал дополнительные факты, которые могут помочь выйти на след заказчиков убийства Павла Шеремета.
Источник: сообщение МВД
Детали: В МВД указали, что Макару обеспечили охрану во время его пребывания в Украине.
У него процессуальный статус свидетеля.
Дословно: "Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные.
Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу.
Кроме того, работники Нацполиции подготовили ходатайство об оказании международной правовой помощи на проведение дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованными аудиозаписями".
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Что этому предшествовало: 19 января белорусский офицер Игорь Макар, который опубликовал записи разговоров председателя КГБ Беларуси о планировании убийства Павла Шеремета, дал показания украинским правоохранителям в Киеве по делу об убийстве журналиста.
Он заявил, что после его показаний расследование дела в корне изменится, и его завершит Генеральная прокуратура Украины.
Бывший офицер считает, что причина убийства Шеремета на 60% связана с "делами пропавших". Также журналист занимался расследованием дела взрыва в минском метро в 2011 году.
Предыстория:
- 4 января белорусская оппозиция передала Украинской правде записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.
- На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске. В частности, обсуждается способ убийства Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство стало публичным сигналом.
- Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар сообщил, что готов свидетельствовать по делу Офиса генерального прокурора Украины.
- В Министерстве внутренних дел считают, что записи 2012 года, на которых якобы белорусские спецслужбы обсуждают намерение убить Шеремета взрывчаткой, соответствуют версии украинского следствия и на деле ветеранов АТО и волонтеров не отразятся.