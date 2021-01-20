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Штабы Навального зовут россиян на массовые митинги

Среда, 20 января 2021, 12:55

Штабы оппозиционного к режиму Путина политика Алексея Навального готовят большие митинги по всей России в ответ на его арест.

Источник: navalny.com

Детали: Митинги анонсированы на 23 января. Координаты мест сбора и официальные странички событий в соцсетях указаны на сайте.

Дословно: "Алексей всегда борется за наши права. Не сумев убить его, Путин пытается посадить его в тюрьму, и теперь наша очередь бороться за Алексея.

23 января в 14.00 мы призываем всех выйти на митинг. Против воров и убийц. Против коррупции и несправедливости. За собственное будущее. За свободу каждого из нас. Остаться дома в этот день значит смириться с тем, что злодеи и дальше будут лгать, обкрадывать и убивать. Они никогда не остановятся, и чем дольше мы бездействуем, тем вольготнее они будут себя чувствовать и жестче действовать. Отсидеться в стороне не выйдет.

Если вам кажется, что сейчас вас это не касается и вы сможете прожить жизнь, так никогда и не столкнувшись с бесправием и несправедливостью, то это не так — власть будет свирепеть с каждым днем и рано или поздно заденет каждого. Все вместе мы должны этому помешать".

Темы: РосcияНавальный


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