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Штабы Навального зовут россиян на массовые митинги

Среда, 20 января 2021, 11:55
Штабы Навального зовут россиян на массовые митинги

Штабы оппозиционного к режиму Путина политика Алексея Навального готовят большие митинги по всей России в ответ на его арест.

Источник: navalny.com

Детали: Митинги анонсированы на 23 января. Координаты мест сбора и официальные странички событий в соцсетях указаны на сайте.

Дословно: "Алексей всегда борется за наши права. Не сумев убить его, Путин пытается посадить его в тюрьму, и теперь наша очередь бороться за Алексея.

23 января в 14.00 мы призываем всех выйти на митинг. Против воров и убийц. Против коррупции и несправедливости. За собственное будущее. За свободу каждого из нас. Остаться дома в этот день значит смириться с тем, что злодеи и дальше будут лгать, обкрадывать и убивать. Они никогда не остановятся, и чем дольше мы бездействуем, тем вольготнее они будут себя чувствовать и жестче действовать. Отсидеться в стороне не выйдет.

Если вам кажется, что сейчас вас это не касается и вы сможете прожить жизнь, так никогда и не столкнувшись с бесправием и несправедливостью, то это не так — власть будет свирепеть с каждым днем и рано или поздно заденет каждого. Все вместе мы должны этому помешать".

Напомним: Владимир Путин, который находится у власти в России уже 20 лет, в 2014 году развязал против Украины необъявленную войну. Россия незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров. При этом Путин не признает незаконность своих действий, заявляя о "восстановлении исторической справедливости". Россия также вооружила незаконные формирования на украинском Донбассе и пыталась реализовать там проект "Новороссия".

Алексей Навальный проводит расследования и разоблачает коррупционные деяния действующей власти РФ и ее невероятное обогащение. В 2014 году Навальный заявлял, что Крым должен остаться в составе России.

Предыстория: 

  • Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок". 
  • В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление. В штабе Навального отмечают, что приговор по делу 6-летней давности был признан ЕСПЧ незаконным и политически мотивированным.
  • 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcия
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