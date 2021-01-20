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В Держдумі РФ відреагували на український закон про мову: гоніння на російську

Середа, 20 січня 2021, 16:08
Фото 24tv.ua

Держдума Росії засудила політику України щодо використання української мови, згідно з якою з 16 січня всі постачальники послуг в Україні зобов'язані комунікувати з клієнтами державною мовою, якщо не надійшло окрема прохання споживача про інше.

Джерело: сайт Держдуми з посиланням на постанову, прийняту на засіданні 20 січня

Дослівно: "Державна Дума вважає неприпустимими заборони і гоніння на російську та інші мови, які здійснюються в Україні під приводом захисту державної української мови".

Деталі: Повідомляється, що депутати Держдуми вимагають від влади України зупинити "цю порочну практику".

Російські парламентарії також вважають, що норма українського законодавства, яка вступила в силу, суперечить Конституції України, яка гарантує "вільний розвиток, використання і захист російської мови".

Росія також чекає від Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співпраці в Європі, Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради Європи, парламентів країн світу засудження того, що в Україні, згідно з законом, сфера обслуговування має функціонувати на державній мові, якщо не надійшло окрема прохання споживача про інше.

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Передісторія:

  • 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • З 16 січня 2021 року вступила в дію 30 ст. мовного закону, яка зобов'язує усіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача про інше.

Українська правда
Теми: РосіяУкраїназаконодавствомова


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