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В Госдуме РФ отреагировали на украинский закон о языке: гонения на русский

Среда, 20 января 2021, 16:08
Фото 24tv.ua

Госдума России осудила политику Украины в отношении использования украинского языка, согласно которой с 16 января все поставщики услуг в Украине обязаны коммуницировать с клиентами на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.

Источник: сайт Госдумы со ссылкой на постановление, принятое на заседании 20 января

Дословно: "Государственная Дума считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые в Украине под предлогом защиты государственного украинского языка".

Детали: Сообщается, что депутаты Госдумы требуют от властей Украины остановить "эту порочную практику".

Российские парламентарии также считают, что вступившая в силу норма украинского законодательная противоречит Конституции Украины, гарантирующей "свободное развитие, использование и защиту русского языка".

Россия также ждет от Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира осуждения того, что в Украине, согласно закону, сфера обслуживания должна функционировать на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.

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Предыстория: 

  • 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • С 16 января 2021 года вступила в силу 30 ст. языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраиназаконодательствоязык


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