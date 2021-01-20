В Госдуме РФ отреагировали на украинский закон о языке: гонения на русский
Госдума России осудила политику Украины в отношении использования украинского языка, согласно которой с 16 января все поставщики услуг в Украине обязаны коммуницировать с клиентами на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.
Источник: сайт Госдумы со ссылкой на постановление, принятое на заседании 20 января
Дословно: "Государственная Дума считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые в Украине под предлогом защиты государственного украинского языка".
Детали: Сообщается, что депутаты Госдумы требуют от властей Украины остановить "эту порочную практику".
Российские парламентарии также считают, что вступившая в силу норма украинского законодательная противоречит Конституции Украины, гарантирующей "свободное развитие, использование и защиту русского языка".
Россия также ждет от Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира осуждения того, что в Украине, согласно закону, сфера обслуживания должна функционировать на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.
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Предыстория:
- 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- С 16 января 2021 года вступила в силу 30 ст. языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.