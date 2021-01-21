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В Украине проверят все дома престарелых после трагедии в Харькове

Четверг, 21 января 2021, 18:59

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что во всех областях проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания людей в них.

Источник: внеочередное заседание правительства

Прямая речь Лазебной: "Мы организуем работу по выявлению заведений, которых нет в реестре поставщиков социальных услуг.  Мы проверим условия проживания и пребывания пожилых людей в учреждениях.  Мы подключаемся к этой работе и будем работать со всеми регионами ".

Детали: Лазебная пообещала, что планируется усилить ответственность людей, которые организуют работу нелегальных домов престарелых.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что этот дом рекламировался на телевидении - правоохранители проверят все разрешения на рекламу.

Кабмин из-за трагедии создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара.

Предыстория:

  • 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 - ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
  • По предварительной информации прокуратуры, пожар в частном доме престарелых, унесший 15 жизней, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
  • Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть уголовное дело (такая функция - вне полномочий президента -ред.) и взять его под личный контроль, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровМинсоцполитикиХарьков


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