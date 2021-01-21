В Украине проверят все дома престарелых после трагедии в Харькове
Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что во всех областях проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания людей в них.
Источник: внеочередное заседание правительства
Прямая речь Лазебной: "Мы организуем работу по выявлению заведений, которых нет в реестре поставщиков социальных услуг. Мы проверим условия проживания и пребывания пожилых людей в учреждениях. Мы подключаемся к этой работе и будем работать со всеми регионами ".
Детали: Лазебная пообещала, что планируется усилить ответственность людей, которые организуют работу нелегальных домов престарелых.
Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что этот дом рекламировался на телевидении - правоохранители проверят все разрешения на рекламу.
Также Аваков отметил, что этот дом не существует на планах города.
Кабмин из-за трагедии создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара.
Предыстория:
- 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 - ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
- По предварительной информации прокуратуры, пожар в частном доме престарелых, унесший 15 жизней, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
- Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть уголовное дело (такая функция - вне полномочий президента -ред.) и взять его под личный контроль, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства.