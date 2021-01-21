В Украине проверят все дома престарелых после трагедии в Харькове

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что во всех областях проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания людей в них.

Источник: внеочередное заседание правительства

Прямая речь Лазебной: "Мы организуем работу по выявлению заведений, которых нет в реестре поставщиков социальных услуг. Мы проверим условия проживания и пребывания пожилых людей в учреждениях. Мы подключаемся к этой работе и будем работать со всеми регионами ".

Детали: Лазебная пообещала, что планируется усилить ответственность людей, которые организуют работу нелегальных домов престарелых.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что этот дом рекламировался на телевидении - правоохранители проверят все разрешения на рекламу.

Кабмин из-за трагедии создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара.

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