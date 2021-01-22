У Харкові почали перевіряти будинки для літніх: уже 2 з порушеннями

У Холодногірському районі Харкова, де 21 січня під час пожежі у приватному пансіонаті для літніх людей загинули 15 осіб, виявили ще два подібних будинки, які працюють з порушенням норм.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на керівника адміністрації Холодногірського району Інну Уварову

Пряма мова: "Усього на території району перевірили 8 об’єктів, де масово перебувають люди. П’ять об’єктів – ще ввечері та вночі, три – сьогодні вранці.

На двох об’єктах підтверджено порушення, а саме, перебільшення норм перебування людей на конкретній площі. Розпочато оперативно-слідчі дії щодо встановлення законності їхнього перебування".

Деталі: Уварова уточнила, що порушення виявили саме в пансіонатах для літніх людей, а інформацію про діяльність цих об’єктів дізналися з інтернету.

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