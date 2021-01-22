У Харкові почали перевіряти будинки для літніх: уже 2 з порушеннями
У Холодногірському районі Харкова, де 21 січня під час пожежі у приватному пансіонаті для літніх людей загинули 15 осіб, виявили ще два подібних будинки, які працюють з порушенням норм.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на керівника адміністрації Холодногірського району Інну Уварову
Пряма мова: "Усього на території району перевірили 8 об’єктів, де масово перебувають люди. П’ять об’єктів – ще ввечері та вночі, три – сьогодні вранці.
На двох об’єктах підтверджено порушення, а саме, перебільшення норм перебування людей на конкретній площі. Розпочато оперативно-слідчі дії щодо встановлення законності їхнього перебування".
Деталі: Уварова уточнила, що порушення виявили саме в пансіонатах для літніх людей, а інформацію про діяльність цих об’єктів дізналися з інтернету.
Передісторія:
- 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі, під час якої загинули 15 людей.
- За попередньою інформацією прокуратури, пожежа сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
- Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат "Золотий час" не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів.
- Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в усіх областях перевірять законність усіх будинків для літніх людей, а також умови проживання людей у них.
- Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату, де сталася пожежа з 15 жертвами, їм готують повідомлення про підозру. Розглядають три версії трагедії.