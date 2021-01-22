В Харькове начали проверять дома престарелых: уже 2 с нарушениями
В Холодногорском районе Харькова, где 21 января во время пожара в частном пансионате для пожилых людей погибли 15 человек, обнаружили еще два подобных дома, которые работают с нарушением норм.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на руководителя администрации Холодногорского района Инну Уварову
Прямая речь: "Всего на территории района проверили 8 объектов, где массово находятся люди. Пять объектов – еще вечером и ночью, три – сегодня утром.
На двух объектах подтверждено нарушения, а именно, превышение норм пребывания людей на конкретной площади. Начато оперативно-следственные действия по установлению законности их пребывания".
Детали: Уварова уточнила, что нарушения обнаружили именно в пансионатах для пожилых людей, а информацию о деятельности этих объектов узнали из интернета.
Предыстория:
- 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар, в котором погибли 15 человек.
- По предварительной информации прокуратуры, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
- Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов.
- Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что во всех областях проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания людей в них.
- Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата, где произошел пожар с 15 жертвами, им готовят сообщения о подозрении. Проверяют три версии трагедии.