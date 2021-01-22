В Харькове начали проверять дома престарелых: уже 2 с нарушениями

В Холодногорском районе Харькова, где 21 января во время пожара в частном пансионате для пожилых людей погибли 15 человек, обнаружили еще два подобных дома, которые работают с нарушением норм.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на руководителя администрации Холодногорского района Инну Уварову

Прямая речь: "Всего на территории района проверили 8 объектов, где массово находятся люди. Пять объектов – еще вечером и ночью, три – сегодня утром.

На двух объектах подтверждено нарушения, а именно, превышение норм пребывания людей на конкретной площади. Начато оперативно-следственные действия по установлению законности их пребывания".

Детали: Уварова уточнила, что нарушения обнаружили именно в пансионатах для пожилых людей, а информацию о деятельности этих объектов узнали из интернета.

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