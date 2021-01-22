Зеленський пропонує створити реєстр будинків для літніх людей

Після пожежі у Харкові президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно створити реєстр та сайт з усіма закладами для літніх людей та закладів реабілітації в Україні.

Джерело: Зеленський під час поїздки у Харків, якого цитує Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов'язково створити реєстр та сайт з усіма такими закладами, аби кожна людина могла бачити всю потрібну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, заклади реабілітації".

Деталі: Під час наради стало відомо, що після трагедії в будинку для людей похилого віку у Харкові та Харківській області виявлено ще 32 заклади, які працювали незаконно. У них перебуває 72 наркозалежних та 218 літніх людей, що потребують догляду.

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