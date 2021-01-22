Зеленський пропонує створити реєстр будинків для літніх людей
Після пожежі у Харкові президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно створити реєстр та сайт з усіма закладами для літніх людей та закладів реабілітації в Україні.
Джерело: Зеленський під час поїздки у Харків, якого цитує Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов'язково створити реєстр та сайт з усіма такими закладами, аби кожна людина могла бачити всю потрібну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, заклади реабілітації".
Деталі: Під час наради стало відомо, що після трагедії в будинку для людей похилого віку у Харкові та Харківській області виявлено ще 32 заклади, які працювали незаконно. У них перебуває 72 наркозалежних та 218 літніх людей, що потребують догляду.
Передісторія:
- 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей,виникла пожежа на другому поверсі, під час якої загинули 15 людей.
- За попередньою інформацією прокуратури, пожежа сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
- Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат "Золотий час" не існує в жодному реєстрі й працював без дозвільних документів.
- Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в усіх областях перевірять законність усіх будинків для літніх людей, а також умови проживання людей у них.
- Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату, де сталася пожежа з 15 жертвами, їм готують повідомлення про підозру. Розглядають три версії трагедії.