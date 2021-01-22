Зеленский предлагает создать реестр домов престарелых

После пожара в Харькове президент Владимир Зеленский считает, что нужно создать реестр и сайт со всеми заведениями для пожилых людей и учреждений реабилитации в Украине.

Источник: Зеленский во время поездки в Харьков, которого цитирует Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях ухода за пожилыми людьми, учреждения реабилитации".

Детали: Во время совещания стало известно, что после трагедии в доме престарелых в Харькове и Харьковской области обнаружено еще 32 заведения, которые работали незаконно. В них находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.

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