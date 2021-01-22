Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский предлагает создать реестр домов престарелых

Пятница, 22 января 2021, 18:46

После пожара в Харькове президент Владимир Зеленский считает, что нужно создать реестр и сайт со всеми заведениями для пожилых людей и учреждений реабилитации в Украине.

Источник: Зеленский во время поездки в Харьков, которого цитирует Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход.  Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях ухода за пожилыми людьми, учреждения реабилитации".

Детали: Во время совещания стало известно, что после трагедии в доме престарелых в Харькове и Харьковской области обнаружено еще 32 заведения, которые работали незаконно.  В них находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.

Предыстория: 

  • 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар, в котором погибли 15 человек.
  • По предварительной информации прокуратуры, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
  • Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре иработал без разрешительных документов.
  • Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что во всех областях проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания людей в них.
  • Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата, где произошел пожар с 15 жертвами, им готовят сообщения о подозрении. Проверяют три версии трагедии.

Украинская правда
Темы: Офис президентаЗеленскийХарьков


powered by lun.ua
Главное сегодня

СМИ нашли еще одно подтверждение, что дворец Путина – действительно его

видеоНардепы жаловались на действия пограничников в отношении себя и окружения, требуя привилегий

Жена Дубневича, который под следствием, хочет взыскать с него половину имущества

УАФ оштрафовала Суркиса за интервью

Зам Авакова раскрыл детали пожара и объяснил, почему не спасли пенсионеров

фотоПесков говорит, что дворцом в Геленджике Путин даже не пользуется 

Все новости...
Офис президента
Олигарх Фукс: "Сегодня власть не кошмарит бизнес"
Кабмин уволил Немилостивого, который ездил навеселе и грубил патрульным
Татаров отреагировал на Микитася: Он обижен, что я ему не помог выйти из тюрьмы
Последние новости
19:05
Соглашение о вхождении IFC в акционеры "Укргазбанка" подпишут в конце месяца
18:56
Реестр деклараций перенесли на госсерверы: он 8 месяцев работал на арестованных
18:46
Зеленский предлагает создать реестр домов престарелых
18:37
ПАСЕ отказала России в дебатах о "запрете русского языка" в Украине
18:22
В прошлом году пассажиры "Укрзализныци" купили 66% билетов онлайн
18:09
На Донбассе боевики стреляли из гранатомета и снайперской винтовки
18:07
В США уничтожили почти 2000 доз вакцины от COVID-19 из-за проблем с морозилкой
18:07
Резников: в законопроекте о переходном периоде отказались от слова "коллаборант"
18:05
Беларуси отказали в проведении еще одного чемпионата мира
17:58
Гривна на закрытии межбанка укрепилась
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!