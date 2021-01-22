Зеленский предлагает создать реестр домов престарелых
После пожара в Харькове президент Владимир Зеленский считает, что нужно создать реестр и сайт со всеми заведениями для пожилых людей и учреждений реабилитации в Украине.
Источник: Зеленский во время поездки в Харьков, которого цитирует Офис президента
Прямая речь Зеленского: "Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях ухода за пожилыми людьми, учреждения реабилитации".
Детали: Во время совещания стало известно, что после трагедии в доме престарелых в Харькове и Харьковской области обнаружено еще 32 заведения, которые работали незаконно. В них находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.
Предыстория:
- 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар, в котором погибли 15 человек.
- По предварительной информации прокуратуры, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
- Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре иработал без разрешительных документов.
- Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что во всех областях проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания людей в них.
- Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата, где произошел пожар с 15 жертвами, им готовят сообщения о подозрении. Проверяют три версии трагедии.