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Пожежа в будинку для літніх у Харкові: орендаря і керівницю арештували

Субота, 23 січня 2021, 12:38
Пожежа в будинку для літніх у Харкові: орендаря і керівницю арештували

Орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей "Золотий час" В’ячеслава Кравченка та його дружину Ольгу Кравченко взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Згідно з рішенням Київського райсуду Харкова, підозрюваний перебуватиме під вартою до 21 березня.

Під час засідання захист Кравченка заявив, що той здавав у суборенду будинок дружині, і саме вона має відношення до функціонування закладу, а сам він не причетний до роботи будинку для літніх.

Водночас прокуратура клопотала про взяття підозрюваного під варту на 60 діб, наголошуючи, що той узагалі не потурбувався про протипожежну безпеку в двоповерховому комплексі з людьми, що самостійно не могли пересуватися. За словами прокурора, на місці пригоди не було знайдено жодного вогнегасника.

Прокурор наголосив, що саме підозрюваний "є організатором, співорганізатором і тим, хто забезпечував функціонування закладу", і відповідно "мав повну інформацію про те, що відбувалося в закладі".

Сам підозрюваний відмовився говорити, пославшись на пригнічений, шоковий стан.

Пізніше суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави також дружині Кравченка, Ользі Кравченко, керівнику будинку для літніх у Харкові.

Кравченко перебуватиме під вартою до 22 березня.

Під час засідання підозрювана, що пересувається на милицях (як вона сказала, після операції на коліні), плакала. Вона також просила пробачення у родичів загиблих.

Передісторія:

  • 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі виявили тіла 15 людей. 
  • За попередньою інформацією прокуратури, пожежа сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
  • Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову відкрити кримінальну справу (така функція – поза повноваженнями президента – ред.) та взяти її під особистий контроль, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
  • Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат "Золотий час" не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів.
  • Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківпожежасуд
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