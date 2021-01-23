Пожежа в будинку для літніх у Харкові: орендаря і керівницю арештували
Орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей "Золотий час" В’ячеслава Кравченка та його дружину Ольгу Кравченко взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Згідно з рішенням Київського райсуду Харкова, підозрюваний перебуватиме під вартою до 21 березня.
Під час засідання захист Кравченка заявив, що той здавав у суборенду будинок дружині, і саме вона має відношення до функціонування закладу, а сам він не причетний до роботи будинку для літніх.
Водночас прокуратура клопотала про взяття підозрюваного під варту на 60 діб, наголошуючи, що той узагалі не потурбувався про протипожежну безпеку в двоповерховому комплексі з людьми, що самостійно не могли пересуватися. За словами прокурора, на місці пригоди не було знайдено жодного вогнегасника.
Суд обрав запобіжний захід одному з затриманих за фактом пожежі в будинку для літніх людей у Харкові— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) January 23, 2021
45-річному орендарю будинку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. pic.twitter.com/yogtI9speT
Прокурор наголосив, що саме підозрюваний "є організатором, співорганізатором і тим, хто забезпечував функціонування закладу", і відповідно "мав повну інформацію про те, що відбувалося в закладі".
Сам підозрюваний відмовився говорити, пославшись на пригнічений, шоковий стан.
Пізніше суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави також дружині Кравченка, Ользі Кравченко, керівнику будинку для літніх у Харкові.
Кравченко перебуватиме під вартою до 22 березня.
Під час засідання підозрювана, що пересувається на милицях (як вона сказала, після операції на коліні), плакала. Вона також просила пробачення у родичів загиблих.
Передісторія:
- 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі виявили тіла 15 людей.
- За попередньою інформацією прокуратури, пожежа сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
- Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову відкрити кримінальну справу (така функція – поза повноваженнями президента – ред.) та взяти її під особистий контроль, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
- Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат "Золотий час" не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів.
- Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату.