Орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей "Золотий час" В’ячеслава Кравченка та його дружину Ольгу Кравченко взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Згідно з рішенням Київського райсуду Харкова, підозрюваний перебуватиме під вартою до 21 березня.

Під час засідання захист Кравченка заявив, що той здавав у суборенду будинок дружині, і саме вона має відношення до функціонування закладу, а сам він не причетний до роботи будинку для літніх.

Водночас прокуратура клопотала про взяття підозрюваного під варту на 60 діб, наголошуючи, що той узагалі не потурбувався про протипожежну безпеку в двоповерховому комплексі з людьми, що самостійно не могли пересуватися. За словами прокурора, на місці пригоди не було знайдено жодного вогнегасника.

Суд обрав запобіжний захід одному з затриманих за фактом пожежі в будинку для літніх людей у Харкові



45-річному орендарю будинку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. pic.twitter.com/yogtI9speT — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) January 23, 2021

Прокурор наголосив, що саме підозрюваний "є організатором, співорганізатором і тим, хто забезпечував функціонування закладу", і відповідно "мав повну інформацію про те, що відбувалося в закладі".

Сам підозрюваний відмовився говорити, пославшись на пригнічений, шоковий стан.

Пізніше суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави також дружині Кравченка, Ользі Кравченко, керівнику будинку для літніх у Харкові.

Кравченко перебуватиме під вартою до 22 березня.

Під час засідання підозрювана, що пересувається на милицях (як вона сказала, після операції на коліні), плакала. Вона також просила пробачення у родичів загиблих.

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