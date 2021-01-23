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Пожар в доме престарелых в Харькове: арендатора и руководителя арестовали

Суббота, 23 января 2021, 12:38
Пожар в доме престарелых в Харькове: арендатора и руководителя арестовали

Арендатора сгоревшего в Харькове дома престарелых "Золотое время" Вячеслава Кравченко и его жену Ольгу Кравченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Источник: Укринформ

Детали: Согласно решению Киевского райсуда Харькова, подозреваемый будет находиться под стражей до 21 марта.

Во время заседания защита Кравченко заявила, что он сдавал в субаренду дом жене, и именно она имеет отношение к функционированию заведения, а сама она не причастна к работе доме престарелых.

В то же время прокуратура ходатайствовала о заключении подозреваемого под стражу на 60 суток, отмечая, что тот вообще не позаботился о противопожарной безопасности в двухэтажном комплексе с людьми, которые самостоятельно не могли передвигаться. По словам прокурора, на месте происшествия не было найдено ни одного огнетушителя.

Прокурор отметил, что именно подозреваемый "является организатором, соорганизатором и тем, кто обеспечивал функционирование заведения", и соответственно "имел полную информацию о том, что происходило в заведении".

Сам подозреваемый отказался говорить, сославшись на подавленное, шоковое состояние.

Позже суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога также Ольге Кравченко, руководителю доме престарелых в Харькове.

Она будет находиться под стражей до 22 марта.

Во время заседания подозреваемая, которая передвигается на костылях (как она сказала, после операции на колене), плакала. Она также просила прощения у родственников погибших.

Предыстория:

  • 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
  • По предварительной информации прокуратуры, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
  • Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть уголовное дело (такая функция – вне полномочий президента – ред.) и взять его под личный контроль, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
  • Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов.
  • Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата. 

Темы: Харьковпожарсуд
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