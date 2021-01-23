Арендатора сгоревшего в Харькове дома престарелых "Золотое время" Вячеслава Кравченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Источник: Укринформ

Детали: Согласно решению Киевского райсуда Харькова, подозреваемый будет находиться под стражей до 21 марта.

Во время заседания защита Кравченко заявила, что он сдавал в субаренду дом жене, и именно она имеет отношение к функционированию заведения, а сама она не причастна к работе доме престарелых.

В то же время прокуратура ходатайствовала о заключении подозреваемого под стражу на 60 суток, отмечая, что тот вообще не позаботился о противопожарной безопасности в двухэтажном комплексе с людьми, которые самостоятельно не могли передвигаться. По словам прокурора, на месте происшествия не было найдено ни одного огнетушителя.

Прокурор отметил, что именно подозреваемый "является организатором, соорганизатором и тем, кто обеспечивал функционирование заведения", и соответственно "имел полную информацию о том, что происходило в заведении".

Сам подозреваемый отказался говорить, сославшись на подавленное, шоковое состояние.

Позже началось заседание по избранию меры пресечения жене Вячеслава Кравченко Ольге Кравченко, которая, по данным следствия, руководила учреждением для пожилых людей.

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