Арендатора сгоревшего в Харькове дома престарелых "Золотое время" Вячеслава Кравченко и его жену Ольгу Кравченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Источник: Укринформ

Детали: Согласно решению Киевского райсуда Харькова, подозреваемый будет находиться под стражей до 21 марта.

Во время заседания защита Кравченко заявила, что он сдавал в субаренду дом жене, и именно она имеет отношение к функционированию заведения, а сама она не причастна к работе доме престарелых.

В то же время прокуратура ходатайствовала о заключении подозреваемого под стражу на 60 суток, отмечая, что тот вообще не позаботился о противопожарной безопасности в двухэтажном комплексе с людьми, которые самостоятельно не могли передвигаться. По словам прокурора, на месте происшествия не было найдено ни одного огнетушителя.

Суд обрав запобіжний захід одному з затриманих за фактом пожежі в будинку для літніх людей у Харкові



45-річному орендарю будинку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. pic.twitter.com/yogtI9speT — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) January 23, 2021

Прокурор отметил, что именно подозреваемый "является организатором, соорганизатором и тем, кто обеспечивал функционирование заведения", и соответственно "имел полную информацию о том, что происходило в заведении".

Сам подозреваемый отказался говорить, сославшись на подавленное, шоковое состояние.

Позже суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога также Ольге Кравченко, руководителю доме престарелых в Харькове.

Она будет находиться под стражей до 22 марта.

Во время заседания подозреваемая, которая передвигается на костылях (как она сказала, после операции на колене), плакала. Она также просила прощения у родственников погибших.

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