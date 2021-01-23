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Пожар в доме престарелых в Харькове: арендатора арестовали

Суббота, 23 января 2021, 13:38

Арендатора сгоревшего в Харькове дома престарелых "Золотое время" Вячеслава Кравченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Источник: Укринформ

Детали: Согласно решению Киевского райсуда Харькова, подозреваемый будет находиться под стражей до 21 марта.

Во время заседания защита Кравченко заявила, что он сдавал в субаренду дом жене, и именно она имеет отношение к функционированию заведения, а сама она не причастна к работе доме престарелых.

В то же время прокуратура ходатайствовала о заключении подозреваемого под стражу на 60 суток, отмечая, что тот вообще не позаботился о противопожарной безопасности в двухэтажном комплексе с людьми, которые самостоятельно не могли передвигаться. По словам прокурора, на месте происшествия не было найдено ни одного огнетушителя.

Прокурор отметил, что именно подозреваемый "является организатором, соорганизатором и тем, кто обеспечивал функционирование заведения", и соответственно "имел полную информацию о том, что происходило в заведении".

Сам подозреваемый отказался говорить, сославшись на подавленное, шоковое состояние.

Позже началось заседание по избранию меры пресечения жене Вячеслава Кравченко Ольге Кравченко, которая, по данным следствия, руководила учреждением для пожилых людей.

Предыстория:

  • 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
  • По предварительной информации прокуратуры, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
  • Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть уголовное дело (такая функция – вне полномочий президента – ред.) и взять его под личный контроль, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
  • Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов.
  • Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата. 

Темы: Харьковпожарсуд


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