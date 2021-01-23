Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Смертельна пожежа у будинку для літніх: суд взяв під варту 4 підозрюваних

Субота, 23 січня 2021, 21:17

Київський райсуд Харкова у суботу обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави чотирьом підозрюваним у справі про пожежу з численними жертвами в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час".

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Прокуратура клопотала саме про таку міру запобіжного заходу щодо власника будинку для літніх Славіка Акопяна, орендаря В'ячеслава Кравченка, його дружини Ольги, яка фактично керувала закладом, а також адміністратора, Ігоря Мирончука, який координував роботу пансіонату та при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Підозрювані і захист виступали проти задоволення клопотання прокуратури, просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або, в разі утримання під вартою, визначити посильну заставу.

Передісторія:

  • 21 січня у Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі виявили тіла 15 людей
  • За попередньою інформацією прокуратури, пожежа сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
  • Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову відкрити кримінальну справу (така функція – поза повноваженнями президента – ред.) та взяти її під особистий контроль, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
  • Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат "Золотий час" не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів.
  • Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату. 

Теми: пожежанадзвичайна подіясуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна відреагувала на придушення протестів у Росії

СБУ про підготовку вбивства Наумова: була змова, пропонували $50 тисяч

Працівника СБУ, підозрюваного у підготовці вбивства колеги, відправили за ґрати

відеоПротести у РФ: 2 тисячі затриманих, активісти анонсують нові мітинги

В "1+1" кажуть, що не відкликали скарги на Geek Journal

відео, фотоБ'ють кийками й наступають: у Москві силовики розганяють протестувальників

Усі новини...
пожежа
Пожежа в будинку для літніх у Харкові: орендаря і керівницю арештували
Головні новини п’ятниці і ночі: причини пожежі у Харкові, реакція Кремля на розслідування Навального
Пожежа у Харкові: майже через добу підозрюваним оголосили підозри
Останні новини
21:54
Працівнику СБУ, підозрюваному в підготовці убивства колеги, загрожує довічне
21:26
У Франції медики закликали не розмовляти у громадському транспорті
21:17
Смертельна пожежа у будинку для літніх: суд взяв під варту 4 підозрюваних
20:51
Україна відреагувала на придушення протестів у Росії
20:31
Роскомнадзор зажадав від ЗМІ видалити матеріал про підготовку "титушек"
20:09
Окупаційні війська РФ здійснили 8 обстрілів на Донбасі
19:52
Британські експерти здивовані заявою Джонсона про небезпечність нового штаму Covid
19:43
СБУ про підготовку вбивства Наумова: була змова, пропонували $50 тисяч
19:41
фото, відеоУ Москві тривають сутички біля ізолятора, де тримають Навального
19:07
Працівника СБУ, підозрюваного у підготовці вбивства колеги, відправили за ґрати
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!