Смертельна пожежа у будинку для літніх: суд взяв під варту 4 підозрюваних
Київський райсуд Харкова у суботу обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави чотирьом підозрюваним у справі про пожежу з численними жертвами в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час".
Джерело: Інтерфакс-Україна
Деталі: Прокуратура клопотала саме про таку міру запобіжного заходу щодо власника будинку для літніх Славіка Акопяна, орендаря В'ячеслава Кравченка, його дружини Ольги, яка фактично керувала закладом, а також адміністратора, Ігоря Мирончука, який координував роботу пансіонату та при цьому офіційно не був там працевлаштований.
Підозрювані і захист виступали проти задоволення клопотання прокуратури, просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або, в разі утримання під вартою, визначити посильну заставу.
Передісторія:
- 21 січня у Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі виявили тіла 15 людей.
- За попередньою інформацією прокуратури, пожежа сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
- Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову відкрити кримінальну справу (така функція – поза повноваженнями президента – ред.) та взяти її під особистий контроль, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
- Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат "Золотий час" не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів.
- Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату.