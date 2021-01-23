Смертельна пожежа у будинку для літніх: суд взяв під варту 4 підозрюваних

Київський райсуд Харкова у суботу обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави чотирьом підозрюваним у справі про пожежу з численними жертвами в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час".

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Прокуратура клопотала саме про таку міру запобіжного заходу щодо власника будинку для літніх Славіка Акопяна, орендаря В'ячеслава Кравченка, його дружини Ольги, яка фактично керувала закладом, а також адміністратора, Ігоря Мирончука, який координував роботу пансіонату та при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Підозрювані і захист виступали проти задоволення клопотання прокуратури, просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або, в разі утримання під вартою, визначити посильну заставу.

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