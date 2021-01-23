Смертельный пожар в доме престарелых: суд взял под стражу 4 подозреваемых

Киевский райсуд Харькова в субботу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога четырем подозреваемым по делу о пожаре с многочисленными жертвами в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время".

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Прокуратура ходатайствовала именно о такой мере пресечения в отношении владельца дома престарелых Славика Акопяна, арендатора Вячеслава Кравченко, его жены Ольги, которая фактически управляла заведением, а также администратора Игоря Мирончука который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен.

Подозреваемые и защита выступали против удовлетворения ходатайства прокуратуры, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или, в случае содержания под стражей, назначить посильный залог.

Предыстория: