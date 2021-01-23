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Смертельный пожар в доме престарелых: суд взял под стражу 4 подозреваемых

Суббота, 23 января 2021, 21:17

Киевский райсуд Харькова в субботу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога четырем подозреваемым по делу о пожаре с многочисленными жертвами в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время".

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Прокуратура ходатайствовала именно о такой мере пресечения в отношении владельца дома престарелых Славика Акопяна, арендатора Вячеслава Кравченко, его жены Ольги, которая фактически управляла заведением, а также администратора Игоря Мирончука который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен.

Подозреваемые и защита выступали против удовлетворения ходатайства прокуратуры, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или, в случае содержания под стражей, назначить посильный залог.

Предыстория:

  • 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
  • По предварительной информации прокуратуры, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
  • Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть уголовное дело (такая функция – вне полномочий президента – ред.) и взять его под личный контроль, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
  • Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов.
  • Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата. 

Темы: пожарчрезвычайное происшествиесуд


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