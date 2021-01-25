"Слуги" будуть вирішувати, що робити з Дубінським

На засіданні фракції "Слуга народу" 25 січня обговорять ситуацію із санкціями США щодо Олександра Дубінського.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі УП

Деталі: На запитання щодо можливих рішень стосовно Дубінського, Кравчук зазначила, що це "буде зрозуміло під час дискусії".

Пряма мова: "Як такого формулювання немає. Ми плануємо обговорити саму ситуацію із санкціями стосовно Олександра Дубінського і чи це може загрожувати стратегічним відносинам з США".

Додатково: Очікується, що на засіданні фракції в понеділок буде присутній президент Володимир Зеленський.

Передісторія:

США запровадили санкції проти 7 громадян та 4 медіа України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів. Зокрема, під санкціями нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.

Офіс президента анонсував певні кроки щодо притягнення до відповідальності українців, винних у втручанні в американські вибори.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції. Вона говорила, що нардепам потрібен час, щоб вивчити й обговорити ситуацію з ним.

Сам Дубінський 15 січня заявив, що просить зібратися фракцію, щоб пояснити свою позицію з приводу запровадження санкцій до нього з боку США через втручання в американські вибори.

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