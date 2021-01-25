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"Слуги" будут решать, что делать с Дубинским

Понедельник, 25 января 2021, 16:35
Слуги будут решать, что делать с Дубинским
Дмитрий Ларин, УП

На заседании фракции "Слуга народа" 25 января обсудят ситуацию с санкциями США относительно Александра Дубинского.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии УП

Детали: На вопрос о возможных решениях по Дубинскому, Кравчук отметила, что это "будет понятно во время дискуссии".

Прямая речь: "Как таковой формулировки нет. Мы планируем обсудить саму ситуацию с санкциями в отношении Александра Дубинского и может ли это угрожать стратегическим отношениям с США".

Дополнительно: Ожидается, что на заседании фракции в понедельник будет присутствовать президент Владимир Зеленский.

Предыстория:

  • США ввели санкции против 7 граждан и 4 медиа Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. В частности, под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, экс-помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглый экс нардеп Александр Онищенко, а также окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.
  • Офис президента анонсировал определенные шаги по привлечению к ответственности украинцев, виновных во вмешательстве в американские выборы.
  • Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции. Она говорила, что нардепам нужно время, чтобы изучить и обсудить ситуацию с ним.
  • Сам Дубинский 15 января заявил, что просит собраться фракцию, чтобы объяснить свою позицию по поводу введения санкций в отношении него со стороны США из-за вмешательства в американские выборы.

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Александр Шумилин, Валентина Романенко, УП

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Темы: ДубинскийСлуга народа
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