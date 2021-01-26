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Секретар Радбезу РФ: Київ мовним законом розділяє Україну і Росію

Вівторок, 26 січня 2021, 09:17
Секретар Радбезу РФ: Київ мовним законом розділяє Україну і Росію
Фото rbk.ru

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявляє, що прийняття Києвом закону про державну мову є продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США.

Джерело: Патрушев у коментарі "Аргументам і фактам"

Пряма мова: "Те, що відбувається в Україні – це продовження русофобських дій недалекоглядних політиків, які прийшли до влади після держперевороту 2014 року і керованих зі США. Послідовно відпрацьовуючи сценарій Вашингтона з розділення єдиного народу Росії і України, вони вже перетворили колись процвітаючі землі на відсталий сировинний придаток Заходу, а тепер руйнують культурно-цивілізаційні основи держави".

Деталі: Патрушев повторив заяву Держдуми РФ про те, що "Київ на догоду Вашингтону свідомо ігнорує навіть свою Конституцію", яка гарантє вільний розвиток, використання і захист інших мов.

Секретар Радбезу РФ вважає, що влада України, приймаючи закон про свою державну мову, нібито протиставляє себе "основному населенню" України, а також "провокує додаткову напругу в суспільстві, сприяє розвитку сепаратизму".

Патрушев підрахував, що нинішній закон це вже "19-ий етап мовної дискримінації в Україні". Він також заявив, що "в Росії нікому і в голову не приходить гнобити інші мови, в тому числі українську".

За словами секретаря Радбезу РФ, "культивована владою України русофобія" вже призвела до "серйозної деградації двосторонніх торгово-економічних відносин", але "український бізнес намагається зберегти налагоджені десятиліттями... зв'язки..., щоб не допустити повного розвалу економіки у своїй країні".

Для довідки: Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це. Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

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Передісторія:

  • 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • З 16 січня 2021 року вступила в дію 30 ст. мовного закону, яка зобов'язує усіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача про інше.
  • Держдума Росії засудила політику України щодо використання української мови, згідно з якою з 16 січня всі постачальники послуг в Україні зобов'язані комунікувати з клієнтами державною мовою, якщо не надійшло окрема прохання споживача про інше.

Теми: РосіяУкраїнамовазаконодавство
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