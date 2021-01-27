"Палац Путіна": ФСБ пов’язала безпольотну зону в районі Геленджика з НАТО
Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє, що безпольотна зона поблизу Геленджика, де розташований палацовий комплекс, який Олексій Навальний приписує Володимиру Путіну, встановлена через активність країн НАТО.
Джерело: відповідь ФСБ на запит РБК
Деталі: Як повідомляє ФСБ РФ, безпольотна зона в районі мису Ідокопас була встановлена наказом Мінтрансу Росії від 24 липня 2020 року в інтересах прикордонної безпеки.
За даними відомства, причиною стало "зростання розвідувальної активності низки суміжних держав,які зокрема входять до блоку НАТО", до території, де знаходиться прикордонна застава прикордонного управління ФСБ по Краснодарському краю.
Адміністративний комплекс застави було введено в експлуатацію в жовтні 2020 року, повідомили в ФСБ.
У службі безпеки вказали, що загін займається "захистом ділянки державного кордону Росії, забезпеченням економічних та інших законних інтересів країни, контролем у сфері охорони водних і біологічних ресурсів і дотриманням юридичними і фізичними особами правил режиму держкордону і прикордонного контролю".
За твердженням ФСБ, "інших завдань на загін не покладено".
У службі заявили, що прикордонний режим було встановлено в морській акваторії Геленджика відповідно до наказів ФСБ (наказ №454 від 2017 року "Про затвердження правил прикордонного режиму" і наказ 355 від 2007 року "Про визначення ділянок внутрішніх вод Росії, у межах яких встановлюється прикордонний режим").
У відомстві стверджують, що заборони на проходження човнів у районі мису Ідокопас немає, в цьому районі також немає і інших об'єктів, підвідомчих ФСБ.
Передісторія:
- 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про палац нібито президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
- За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна. Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито в 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс було передано в оренду до 2068 року.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив на це, що нічого нового в відео не представлено: "ця тема була вкинута роки 3-4 тому", але ці будівлі не є власністю президента РФ. Пєсков також запевнив, що палацом у Геленджику Путін навіть не користується.
- Сам Путін також запевнив, що палац у Геленджику йому ніколи не належав.
- Московське ТОВ "Аерокомплекс", яке постачає аеропортам наземне обладнання, випадково підтвердило інформацію з розслідування Навального. На сайті фірми згадано послуги для резиденцій президента РФ, зокрема "Прасковєєвка", а це найближче до палацу в Геленджику село, яке також згадується в розслідуванні Навального.