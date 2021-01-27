"Палац Путіна": ФСБ пов’язала безпольотну зону в районі Геленджика з НАТО

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє, що безпольотна зона поблизу Геленджика, де розташований палацовий комплекс, який Олексій Навальний приписує Володимиру Путіну, встановлена ​​через активність країн НАТО.

Джерело: відповідь ФСБ на запит РБК

Деталі: Як повідомляє ФСБ РФ, безпольотна зона в районі мису Ідокопас була встановлена ​​наказом Мінтрансу Росії від 24 липня 2020 року в інтересах прикордонної безпеки.

За даними відомства, причиною стало "зростання розвідувальної активності низки суміжних держав,які зокрема входять до блоку НАТО", до території, де знаходиться прикордонна застава прикордонного управління ФСБ по Краснодарському краю.

Адміністративний комплекс застави було введено в експлуатацію в жовтні 2020 року, повідомили в ФСБ.

У службі безпеки вказали, що загін займається "захистом ділянки державного кордону Росії, забезпеченням економічних та інших законних інтересів країни, контролем у сфері охорони водних і біологічних ресурсів і дотриманням юридичними і фізичними особами правил режиму держкордону і прикордонного контролю".

За твердженням ФСБ, "інших завдань на загін не покладено".

У службі заявили, що прикордонний режим було встановлено в морській акваторії Геленджика відповідно до наказів ФСБ (наказ №454 від 2017 року "Про затвердження правил прикордонного режиму" і наказ 355 від 2007 року "Про визначення ділянок внутрішніх вод Росії, у межах яких встановлюється прикордонний режим").

У відомстві стверджують, що заборони на проходження човнів у районі мису Ідокопас немає, в цьому районі також немає і інших об'єктів, підвідомчих ФСБ.

Навальний стверджує, що Путін має розкішний і неприступний палац у Геленджику palace.navalny.com

Вертолітний майданчик і льодовий палац в Геленджику palace.navalny.com

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