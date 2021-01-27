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ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика активностью стран НАТО

Среда, 27 января 2021, 11:30

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет, что бесполетная зона около Геленджика, где расположен дворцовый комплекс, который Алексей Навальный приписывает Владимиру Путину, установлена из-за активности стран НАТО.

Источник: ответ ФСБ на запрос РБК

Детали: Как сообщает ФСБ РФ, бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса России от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности.

По данным ведомства, причиной стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. 

Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ.

В службе безопасности указали, что отряд занимается "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля". 

По утверждению ФСБ, "других задач на отделение не возложено".

В службе заявили, что пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ (приказ 454 от 2017 года "Об утверждении правил пограничного режима" и приказ 355 от 2007 года "Об определении участков внутренних вод России, в пределах которых устанавливается пограничный режим").

В ведомстве утверждают, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также нет и других объектов, подведомственных ФСБ.

Предыстория: 

  • 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о дворце якобы президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах.
  • По данным ФБК, дворец строили и содержат госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068 года.
  • Дмитрий Песков заявил на это, что ничего нового в видео не представлено:  "эта тема была вброшена года 3-4 тому назад", но данное здание не является собственностью президента РФ. Песков также заверил, что дворцом в Геленджике Путин даже не пользуется.
  • Сам Путин также заверил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит.
  • Московское ООО "Аэрокомплекс", которое поставляет аэропортам наземное оборудование, случайно подтвердило информацию из расследования Навального. На сайте фирмы упомянуты услуги для резиденций президента РФ, в том числе "Прасковеевка", а это ближайшее село к дворцу в Геленджике, которое также упоминается в расследовании Навального.



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