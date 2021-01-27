Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Дворец Путина": ФСБ связала бесполетную зону в районе Геленджика с НАТО

Среда, 27 января 2021, 10:30
Дворец Путина: ФСБ связала бесполетную зону в районе Геленджика с НАТО

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет, что бесполетная зона около Геленджика, где расположен дворцовый комплекс, который Алексей Навальный приписывает Владимиру Путину, установлена из-за активности стран НАТО.

Источник: ответ ФСБ на запрос РБК

Детали: Как сообщает ФСБ РФ, бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса России от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности.

По данным ведомства, причиной стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. 

Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ.

В службе безопасности указали, что отряд занимается "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля". 

По утверждению ФСБ, "других задач на отделение не возложено".

В службе заявили, что пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ (приказ 454 от 2017 года "Об утверждении правил пограничного режима" и приказ 355 от 2007 года "Об определении участков внутренних вод России, в пределах которых устанавливается пограничный режим").

В ведомстве утверждают, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также нет и других объектов, подведомственных ФСБ.

Навальный утверждает, что Путин имеет роскошный и неприступный дворец в Геленджике
Навальный утверждает, что Путин имеет роскошный и неприступный дворец в Геленджике
palace.navalny.com
Вертолетная площадка и ледовый дворец
Вертолетная площадка и ледовый дворец в Геленджике
palace.navalny.com

Предыстория: 

  • 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о дворце якобы президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах.
  • По данным ФБК, дворец строили и содержат госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068 года.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на это, что ничего нового в видео не представлено:  "эта тема была вброшена года 3-4 тому назад", но данное здание не является собственностью президента РФ. Песков также заверил, что дворцом в Геленджике Путин даже не пользуется.
  • Сам Путин также заверил, что дворец в Геленджике ему никогда не принадлежал.
  • Московское ООО "Аэрокомплекс", которое поставляет аэропортам наземное оборудование, случайно подтвердило информацию из расследования Навального. На сайте фирмы упомянуты услуги для резиденций президента РФ, в том числе "Прасковеевка", а это ближайшее село к дворцу в Геленджике, которое также упоминается в расследовании Навального.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияФСБНавальный
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Путин
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: