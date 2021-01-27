Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет, что бесполетная зона около Геленджика, где расположен дворцовый комплекс, который Алексей Навальный приписывает Владимиру Путину, установлена из-за активности стран НАТО.

Источник: ответ ФСБ на запрос РБК

Детали: Как сообщает ФСБ РФ, бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса России от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности.

По данным ведомства, причиной стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ.

В службе безопасности указали, что отряд занимается "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля".

По утверждению ФСБ, "других задач на отделение не возложено".

В службе заявили, что пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ (приказ 454 от 2017 года "Об утверждении правил пограничного режима" и приказ 355 от 2007 года "Об определении участков внутренних вод России, в пределах которых устанавливается пограничный режим").

В ведомстве утверждают, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также нет и других объектов, подведомственных ФСБ.

Навальный утверждает, что Путин имеет роскошный и неприступный дворец в Геленджике palace.navalny.com

Вертолетная площадка и ледовый дворец в Геленджике palace.navalny.com

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