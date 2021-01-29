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СБУ оголосила Нескоромного в розшук та перевіряє щодо держзради

П'ятниця, 29 січня 2021, 22:55
СБУ оголосила Нескоромного в розшук та перевіряє щодо держзради

Служба безпеки оголосила колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, а також перевіряє плівки, на яких він може фігурувати, на порушення закону про державну зраду.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Слідчі ГСУ СБУ оголосили Нескоромного в розшук. Його місце знаходження не встановлено.

Слідчі, крім того, аналізують матеріали, опубліковані в ЗМІ, щодо наявності в діях Дмитра Нескоромного ознак вчинення злочину передбаченого статтею 111 КК України - державна зрада".

Деталі: Зазначається, що Нескоромного оголосили у всеукраїнський та міждержавний розшуки.

Нагадаємо: ЗМІ оприлюднили аудіозаписи, в яких, Нескоромний, у телефонних розмовах, ймовірно, прихильно висловлювався про  президента РФ Володимира Путіна та російську церкву.

Знати більше: Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака

Передісторія:

  • 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
  • Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави.
  • У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
  • Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
  • Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.

Українська правда

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