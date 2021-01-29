СБУ оголосила Нескоромного в розшук та перевіряє щодо держзради

Служба безпеки оголосила колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, а також перевіряє плівки, на яких він може фігурувати, на порушення закону про державну зраду.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Слідчі ГСУ СБУ оголосили Нескоромного в розшук. Його місце знаходження не встановлено.

Слідчі, крім того, аналізують матеріали, опубліковані в ЗМІ, щодо наявності в діях Дмитра Нескоромного ознак вчинення злочину передбаченого статтею 111 КК України - державна зрада".

Деталі: Зазначається, що Нескоромного оголосили у всеукраїнський та міждержавний розшуки.

Нагадаємо: ЗМІ оприлюднили аудіозаписи, в яких, Нескоромний, у телефонних розмовах, ймовірно, прихильно висловлювався про президента РФ Володимира Путіна та російську церкву.

Знати більше: Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака

Передісторія: