СБУ оголосила Нескоромного в розшук та перевіряє щодо держзради
Служба безпеки оголосила колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, а також перевіряє плівки, на яких він може фігурувати, на порушення закону про державну зраду.
Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"
Дослівно: "Слідчі ГСУ СБУ оголосили Нескоромного в розшук. Його місце знаходження не встановлено.
Слідчі, крім того, аналізують матеріали, опубліковані в ЗМІ, щодо наявності в діях Дмитра Нескоромного ознак вчинення злочину передбаченого статтею 111 КК України - державна зрада".
Деталі: Зазначається, що Нескоромного оголосили у всеукраїнський та міждержавний розшуки.
Нагадаємо: ЗМІ оприлюднили аудіозаписи, в яких, Нескоромний, у телефонних розмовах, ймовірно, прихильно висловлювався про президента РФ Володимира Путіна та російську церкву.
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Передісторія:
- 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
- Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави.
- У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
- Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
- Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.