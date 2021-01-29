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СБУ объявила Нескоромного в розыск и проверяет по госизмене

Пятница, 29 января 2021, 23:55

Служба безопасности объявила бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, а также проверяет пленки, на которых он может фигурировать в нарушение закона о государственной измене.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Следователи ГСУ СБУ объявили в розыск Нескоромного в розыск.  Его местонахождение не установлено.

Следователи, кроме того, анализируют материалы опубликованы сегодня в СМИ, о наличии в действиях Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины - государственная измена".

Детали: Отмечается, что Нескоромная объявили во всеукраинский и международный розыск.

Напомним: Ранее СМИ опубликовали аудиозаписи, где Нескоромный, в телефонных разговорах, вероятно, благосклонно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и российской церкви. 

Знать больше: Секретные материалы СБУ: Кто заказал нападение на "правую руку" Баканова и при чем здесь брат Ермака

Предыстория:

  • 23 января стало известно, что сотрудника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
  • Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога. 
  • В СБУ сообщили, что за покушения на Наумова предлагали $50 тысяч.
  • Следствие считает заказчиком нападения бывшего зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Ему объявили подозрение, мужчину разыскивают.
  • Правоохранители обнародовали записи разговоров фигурантов, где они обсуждают сумму вознаграждения для нападающих, организацию и мотивы. 

Украинская правда


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