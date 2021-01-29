СБУ объявила Нескоромного в розыск и проверяет по госизмене
Служба безопасности объявила бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, а также проверяет пленки, на которых он может фигурировать в нарушение закона о государственной измене.
Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"
Дословно: "Следователи ГСУ СБУ объявили в розыск Нескоромного в розыск. Его местонахождение не установлено.
Следователи, кроме того, анализируют материалы опубликованы сегодня в СМИ, о наличии в действиях Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины - государственная измена".
Детали: Отмечается, что Нескоромная объявили во всеукраинский и международный розыск.
Напомним: Ранее СМИ опубликовали аудиозаписи, где Нескоромный, в телефонных разговорах, вероятно, благосклонно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и российской церкви.
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Предыстория:
- 23 января стало известно, что сотрудника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
- Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога.
- В СБУ сообщили, что за покушения на Наумова предлагали $50 тысяч.
- Следствие считает заказчиком нападения бывшего зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Ему объявили подозрение, мужчину разыскивают.
- Правоохранители обнародовали записи разговоров фигурантов, где они обсуждают сумму вознаграждения для нападающих, организацию и мотивы.