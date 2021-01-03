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Чиновникам доведеться складати іспит з української мови, але не всім

Неділя, 3 січня 2021, 12:37
Чиновникам доведеться складати іспит з української мови, але не всім

Відповідно до мовного закону, складати іспит з української мають насамперед державні службовці та особи, які набувають громадянства. Проте є винятки.

Джерело: уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі каналу "Україна 24", якого цитує Укрінформ

Деталі: За словами мовного омбудсмена, насамперед іспит на знання державної мови стосуватиметься тих, хто претендує на державну службу. Йдеться про міністрів, керівників обласних державних, районних адміністрацій, очільників держпідприємств тощо.

Пряма мова: "Тобто ті, хто займатиметься безпосередньо діяльністю, пов'язаною з державною владою. Стосовно іншої категорії — це і ті громадяни, які набувають громадянства. Це громадяни інших країн, які склавши державний іспит, мають право отримати громадянство нашої держави.

Звичайно, будуть і ті категорії, які не складатимуть (мовний іспит - УП), принаймні у 2021 році. Можливо, будуть якісь зміни до закону. Це стосується насамперед депутатів, така вже норма закону, нічого не поробиш, і правоохоронні структури".

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Передісторія: 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Документ Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, ще до інавгурації Володимира Зеленського. 

Нагадаємо:

"Українська правда" в Threads

Теми: мовазаконодавство
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